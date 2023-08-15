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Адвокат рассказал, как действовать в случае обнаружения повестки в почтовом ящике

15 августа 2023 12:47
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Адвокат рассказал, как действовать в случае обнаружения повестки в почтовом ящике
Вручение повестки. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. С начала полномасштабного вторжения военкомы вручают повестки в общественных местах: на остановках, базарах, у магазинов и т.п. Однако иногда военнообязанные получают повестки не лично от работников ТЦК, а находят их в почтовых ящиках.

Как действовать в таких ситуациях рассказали адвокаты в интервью ТСН.

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Действительна ли повестка, отправленная по почте

Как пишет СМИ, жители столицы все чаще находят повестки, с требованием приехать в военкомат, в почтовых ящиках. Однако, по словам адвоката Андрея Межирицкого, если гражданин не явился по повестке, которую нашел в почтовом ящике — никакой ответственности не предусмотрено.

"Повестка вручена тогда, когда она вручена лично и есть подпись. Все остальное никоим образом это не может заменить", — отметил Межирицкий.

Однако неявка в военкомат после получения повестки по почте может привести к штрафу за нарушение правил мобилизации. По словам адвоката, такие штрафы – нередкость.

"Есть такие нередкие случаи, когда человеку послали повестку по почте, человек не явился, а затем в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Его также направили по почте. Человек по этому поводу не дал никаких объяснений и возражений, не зная о том, что происходит такая ситуация. Руководитель ТЦК вынес постановление о привлечении к админответственности в виде штрафа от 3 400 до 5 100 грн", — рассказал адвокат.

После открытия производства гражданина вносят в Единый реестр должников. В будущем это может создать ряд проблем с открытием и закрытием банковских счетов, отчуждением имущества.

По словам адвоката Марины Бекало, гражданин должен явиться в ТЦК и СП в случае получения им документа о призыве, а не найти его в почтовом ящике, прочесть на заборе или услышать от соседей. Таким образом, владельцы жилья и соседи не несут ответственности за уведомление военнообязанного.

"Жильцы, соседи или другие физические лица не обязаны извещать ТЦК и СП об отсутствии военнообязанного по адресу при поступлении такой повестки" , — отметила правозащитница.

Напомним, ранее мы писали, могут ли вручить повестку работнику на больничном или в отпуске.

Также адвокат рассказал, почему некоторым мужчинам с отсрочкой нельзя уехать из Украины.

В то же время юристы объяснили, можно ли снимать военных во время вручения повесток.

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