Адвокат розповів, чи можуть мобілізувати чоловіка віком до 25 років, якщо він не був в армії

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку на вулиці. Фото: ПОТЦК та СП

У травні цього року Верховна Рада ухвалила проєкт №9281, який передбачає зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Адвокат Ростислав Кравець розповів, чи можуть мобілізувати чоловіка віком до 25 років, якщо він не був в армії.

Про це Ростислав Кравець розповів у коментарі Факти ICTV.

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Адвокат пояснив, що українців до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою.

"Тобто мобілізовувати чоловіків до 25 років, які не проходили службу, заборонено. Зробити це можна лише за їхньою згодою", — зазначив Кравець.

Однак, якщо чоловік має статус військовозобов'язаного, то мобілізувати до 25 років його мають право. За словами адвоката, поняття "призовник" та "військовозобовʼязаний" часто плутають, вважаючи їх одним і тим самим, але це не так.

Призовники — це особи, які приписані до призовних дільниць. Вони підлягають призову на строкову службу або ще не проходили її. Військовозобов'язані — це особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період.

"Для цих двох категорій навіть існують різні військові обліки. Тобто окремий облік для призовників та окремий для військовозобов’язаних. Облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників) або військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (для військовозобов’язаних)", — пояснив Кравець.

Адвокат підсумував, що, якщо чоловік до 25 років не служив в армії, то його мобілізувати не можуть. А от чоловіків віком від 25 до 60 років можуть мобілізувати навіть без досвіду проходження військової служби.

Нагадаємо, очільник Міноборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Він визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років. Зокрема, ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом.

Також ми писали, що в Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Як наслідок — українцям продовжують вручати повістками. Чоловіки призовного віку можуть отримати три види повісток навіть попри наявність певних хвороб.