Мобілізація автотранспорту в Україні — хто обов'язково має подати дані до ТЦК

В Україні мобілізують автотранспорт — хто повинен негайно подати дані до ТЦК
З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація, якій підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Разом з тим в країні відбувається й мобілізація транспортних засобів. Таким чином установи, організації та громадяни-власники авто й інших ТЗ повинні подавати до ТЦК та СП дані про наявність автотранспорту, технічний стан, а також про громадян, які працюють на таких транспортних засобах і техніці. Робити це необхідно двічі на рік. В іншому випадку можливе покарання.
Про це йдеться в Положенні про військово-транспортний обов’язок.
Яку інформацію необхідно надавати ТЦК та СП
Так, у разі зміни даних підприємства або статусу транспорту варто надати оновлену інформацію ТЦК та СП.
Зокрема, військкомати мають знати про:
- зміну найменування підприємства або форми власності;
- відправлення транспортних засобів і техніки в інші регіони або за межі території України на тривалий час;
- передачу права власності на транспортні засоби й техніку іншим юридичним особам або громадянам у довгострокову оренду (лізинг);
- початок застави транспортного засобу або техніки;
- інші випадки, коли унеможливлюється передача транспортних засобів і техніки військовим формуванням.
Яке покарання загрожує за недотримання вимог
За недотримання вимог Положення громадяни України несуть адміністративну відповідальність.
За невчасне інформування про автотранспорт ТЦК та СП юрособи мають заплатити штраф у розмірі від 5 100 грн до 8 500 грн.
Важливо: дані правила не поширюються на фізичних осіб-підприємців.
Раніше ми писали, що в оборонному комітеті Ради запропонували мобілізувати чоловіків не лише до лав ЗСУ.
Нагадаємо, ми повідомляли, в Україні планують створити рекрутингові агенції для набору до ЗСУ.
Також ми розповідали, в Україні хочуть запустити "смарт-мобілізацію".
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