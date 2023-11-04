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В Україні мобілізують автотранспорт — хто повинен негайно подати дані до ТЦК

4 листопада 2023 07:40
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація автотранспорту в Україні — хто обов'язково має подати дані до ТЦК
Військові перевіряють документи громадян на блокпосту. Фото: 72 ОМбр
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація, якій підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Разом з тим в країні відбувається й мобілізація транспортних засобів. Таким чином установи, організації та громадяни-власники авто й інших ТЗ повинні подавати до ТЦК та СП дані про наявність автотранспорту, технічний стан, а також про громадян, які працюють на таких транспортних засобах і техніці. Робити це необхідно двічі на рік. В іншому випадку можливе покарання. 

Про це йдеться в Положенні про військово-транспортний обов’язок.

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Яку інформацію необхідно надавати ТЦК та СП

Так, у разі зміни даних підприємства або статусу транспорту варто надати оновлену інформацію ТЦК та СП.

Зокрема, військкомати мають знати про:

  • зміну найменування підприємства або форми власності;
  • відправлення транспортних засобів і техніки в інші регіони або за межі території України на тривалий час;
  • передачу права власності на транспортні засоби й техніку іншим юридичним особам або громадянам у довгострокову оренду (лізинг);
  • початок застави транспортного засобу або техніки;
  • інші випадки, коли унеможливлюється передача транспортних засобів і техніки військовим формуванням.

 

Мобілізація автотранспорту в Україні — хто обов'язково має подати дані до ТЦК
Військовозобов'язані українці в ТЦК та СП. Фото: Getty Images

Яке покарання загрожує за недотримання вимог

За недотримання вимог Положення громадяни України несуть адміністративну відповідальність.

За невчасне інформування про автотранспорт ТЦК та СП юрособи мають заплатити штраф у розмірі від 5 100 грн до 8 500 грн.

Важливо: дані правила не поширюються на фізичних осіб-підприємців.

Раніше ми писали, що в оборонному комітеті Ради запропонували мобілізувати чоловіків не лише до лав ЗСУ. 

Нагадаємо, ми повідомляли, в Україні планують створити рекрутингові агенції для набору до ЗСУ. 

Також ми розповідали, в Україні хочуть запустити "смарт-мобілізацію"

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