В Україні хочуть запустити "смарт-мобілізацію" — деталі від Федорова

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: "РБК-Україна"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні хочуть запустити "смарт-мобілізацію". Вона передбачає, що людина зможе самостійно обирати спеціальність, на яку вона хоче призватися.

Про це Михайло Федоров сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За словами Федорова, це повинна бути мобілізація не під примусом. Військовозобов'язані самостійно повинні приймати рішення.

"Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися", — розповів він.

Федоров повідомив, якщо людина залишить заявку та пройде рекрутерів, а також тести, то проходитиме навчання. Після нього військовозобов'язаний потрапить в роту ударних дронів. За словами очільника Мінцифри, люди точно будуть потрапляти на ту посаду, на яку мобілізувалися.

Федоров каже, коли країні вдасться це зробити, то можна буде побачити, скільки людей будуть мобілізовуватися самостійно та як вони будуть проходити відбір. До того ж це дозволить дізнатися рівень вмотивованості. За словами міністра, це може бути першим кроком, для того, щоб запустити "смарт-мобілізацію".

"Тому що є люди, які, можливо, хочуть бути штурмовиками або займати інші посади. Але вони хочуть розуміти: мною керує фахова людина, коли я буду в окопі, наді мною буде дрон, поруч буде броньована техніка, мій керівник буде дбати про моє життя і в нього точна якісна ситуаційна обізнаність, для нього моє життя – це найголовніше і він буде про нього дбати, і в мене буде довіра до цього керівника", — зазначив він.

Федоров розповів, що повинно змінитися все. За його словами, людям не потрібно буде йти у військкомат, адже можна все зробити онлайн.

"Ти після цього, якщо ти підходиш по характеристикам, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою", — повідомив міністр.

Він додав, що на впровадження "смарт-мобілізації" потрібно до двох місяців.

Нагадаємо, політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий заявив, що Україні не вдасться уникнути великої мобілізації. Однак, за його словами, є багато причин, чому українці не хочуть вступати в лави ЗСУ.

Також ми писали, що навіть під час дії загальної мобілізації, яка триває в Україні вже другий рік, є категорії чоловіків, які мають право на відстрочку від військової служби. Таких громадян не мають право призивати на військову службу. Вони можуть вступити до лав ЗСУ виключно за власним бажанням.