В Украине хотят запустить "смарт-мобилизацию" — детали от Федорова

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: "РБК-Украина"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине хотят запустить "смарт-мобилизацию". Она предполагает, что человек сможет самостоятельно выбирать специальность, на которую он хочет призваться.

Об этом Михаил Федоров сказал в интервью "РБК-Украина".

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По словам Федорова, это должна быть мобилизация не по принуждению. Военнообязанные самостоятельно должны принимать решения.

"Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться", — рассказал он.

Федоров сообщил, что если человек оставит заявку и пройдет рекрутеров, а также тесты, то будет проходить обучение. После него военнообязанный попадет в роту ударных дронов. По словам главы Минцифры, люди точно будут попадать на ту должность, на которую мобилизовались.

Федоров говорит, когда стране удастся это сделать, можно будет увидеть, сколько людей будут мобилизовываться самостоятельно и как они будут проходить отбор. К тому же это позволит узнать уровень мотивированности. По словам министра, это может быть первым шагом для того, чтобы запустить "смарт-мобилизацию".

"Потому что есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь — это самое главное и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие к этому руководителю", — отметил он.

Федоров рассказал, что должно измениться все. По его словам, людям не нужно будет идти в военкомат, ведь можно все сделать онлайн.

"Ты после этого, если ты подходишь по характеристикам, проходишь обучение, в котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты с поля боя, которые управляют дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь на поле боя", — сообщил министр.

Он добавил, что на внедрение "смарт-мобилизации" нужно до двух месяцев.

Напомним, политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Украине не удастся избежать большой мобилизации. Однако, по его словам, есть много причин, почему украинцы не хотят вступать в ряды ВСУ.

Также мы писали, что даже во время действия общей мобилизации, продолжающейся в Украине уже второй год, есть категории мужчин, имеющих право на отсрочку от военной службы. Таких граждан не имеют права призывать на военную службу. Они могут вступить в ряды ВСУ исключительно по собственному желанию.