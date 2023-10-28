Мобілізація в Україні — після якої повістки точно відправляють на фронт

Військовозобов'язаний чоловік підписує повістку. Фото: УНІАН

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, відповідно військовозобов'язані чоловіки й надалі отримують повістки, за якими мають явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Як відомо, повістка для уточнення даних не означає, що людину відразу відправлять на навчання чи на фронт.

Після якої повістки справді наступає мобілізація, пояснив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Так, за його словами ТЦК та СП повинні володіти інформацією щодо тих, кого можуть мобілізувати, та тих, хто має право на відстрочку. Тільки після вони можуть вручати другу повістку для призову.

Фітьо підкреслив, що перша повістка, вручена військовозобов'язаному, не примушує чоловіка воювати.

"Перша повістка означає, що військовозобов’язаному необхідно з’явитися у ТЦК та СП якраз для того, щоб уточнити дані про свій сімейний стан, фах, місце роботи, освіту і наявність чи відсутність причин для отримання відстрочки", — пояснив військовий.

Саме це дасть змогу з’ясувати стан призовника і визначити пріоритетність його призову.

"Лише друга повістка — це виклик до навчального центру, де від місяця і більше проводиться навчання, і лише потім військовозобов’язаний потрапляє до лав Сил оборони України, Збройних сил або в інші військові формування", — пояснив Фітьо.

Раніше ми повідомляли, які види повісток можуть вручати прямо на вулиці.

Нагадаємо, ми писали, кого з військовозобов'язаних чоловіків у першу чергу мобілізуватимуть до лав ЗСУ з 1 листопада.

Також ми розповідали, де українцям можуть вручити бойову повістку.