Мобилизация в Украине — после какой повестки точно отправляют на фронт

Военнообязанный мужчина подписывает повестку. Фото: УНИАН

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, соответственно военнообязанные мужчины и дальше получают повестки, по которым должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Как известно, повестка для уточнения данных не означает, что человека сразу отправят на обучение или на фронт.

После какой повестки действительно наступает мобилизация, объяснил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Так, по его словам, ТЦК и СП должны владеть информацией о тех, кого могут мобилизовать, и тех, кто имеет право на отсрочку. Только после этого они могут вручать вторую повестку для призыва.

Фитьо подчеркнул, что первая повестка, врученная военнообязанному, не заставляет мужчину воевать.

"Первая повестка означает, что военнообязанному необходимо явиться в ТЦК и СП как раз для того, чтобы уточнить данные о своем семейном положении, специальности, месте работы, образовании и наличии или отсутствии причин для получения отсрочки", — пояснил военный.

Именно это позволит выяснить состояние призывника и определить приоритет его призыва.

"Лишь вторая повестка — это вызов в учебный центр, где от месяца и больше проводится обучение, и только затем военнообязанный попадает в ряды Сил обороны Украины, Вооруженных сил или в другие военные формирования", — пояснил Фитьо.

Ранее мы сообщали, какие виды повесток могут быть вручены прямо на улице.

Напомним, мы писали, кого из военнообязанных мужчин в первую очередь будут мобилизовать в ряды ВСУ с 1 ноября.

Также мы рассказывали, где украинцам могут вручить боевую повестку.