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Які види повісток можуть вручати прямо на вулиці: українцям пояснили

21 жовтня 2023 07:15
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Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — які види повісток мають право вручати на вулиці
Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку на вулиці. Фото: ПОТЦК та СП
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Дмитро Струк
Редактор

Загальна мобілізація в Україні триває вже другий рік поспіль. Увесь цей період представники ТЦК та СП продовжують вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам, щоб мати інформацію стосовно мобілізаційної спроможності країни та змогу призвати необхідних ЗСУ спеціалістів.

Водночас громадянам слід знати, що не всі види повісток можна вручати на вулиці, блокпостах, у громадських місцях тощо. Далі в матеріалі детальніше розглянемо питання, які види повісток можуть вручати на вулиці. 

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Які види повісток існують в Україні 

Наразі у нашій державі діють 3 види повісток, а саме:

  • повістка для уточнення даних — вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місця роботи військовозобов'язаних тощо;
  • повістка на проходження ВЛК — вручають за підписом начальника ТЦК. Вона зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.
  • Мобілізаційне розпорядження або "бойова повістка" — вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

 

 

Які повістки можуть вручати на вулиці
Повістка військовозобов'язаному українцю. Фото: google.com

Яку повістку мають право вручати військовозобов'язаному на вулиці 

На вулиці, у громадських місцях, блокпостах тощо можуть вручати виключно перший вид повістки — для уточнення даних. Військовозобов'язаному вручають заповнену повістку, згідно з постановою КМУ №1487, де вказується її номер, дата та його особисті дані.

При цьому співробітники ТЦК не мають право силоміць тягнути військовозобов'язаного до територіального центру, лише вручити повістку.

Крім цього, громадянин має право відмовитися підписувати цей документ, якщо він заповнений з помилками або процедура вручення була з порушеннями. 

Коли відмовляєтеся від повістки, то в присутності двох свідків слід написати відповідну заяву із зазначеними причинами відмови. 

Водночас слід пам'ятати, що за відмову від повістки особа може нести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність

Хто має право вручати повістку

Закон чітко визначає перелік осіб, які мають право вручати повістку. До таких належать:

  • представники ТЦК та СП;
  • посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК);
  • відповідні органи місцевого самоврядування;
  • керівники (голови) державних органів;
  • керівники органів місцевого самоврядування;
  • керівники ЖЕКу, ОСББ;
  • роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам.

Можна перевірити службові посвідчення цих осіб і наявність розпорядження керівника ТЦК про вручення повісток. 

 

Раніше ми писали, що робити українцям, якщо повістку вручають на блокпосту.

Нагадаємо, ми повідомляли, де українцям можуть вручити бойову повістку.

Також ми розповідали, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому, та який має бути порядок дій.

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