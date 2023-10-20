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Чи можна відмовитися? Що робити українцям, якщо повістку вручають на блокпосту

20 жовтня 2023 04:35
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — що робити, якщо повістку вручають на блокпосту
Перевірка документів у чоловіка на блокпосту. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжуються активні військові дії через російську збройну агресію. Відповідно триває загальна мобілізація військовозобов'язаних громадян до лав ЗСУ. Українським чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП.

Та чи мають право вручати повістку військовозобов'язаному чоловіку на блокпосту та як правильно діяти у такому разі, розбираємося далі в матеріалі.

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Перш за все слід знати, що українським законодавством на сьогодні не визначено порядку щодо місця вручення повістки. Цим користуються співробітники ТЦК, вручаючи даний документ скрізь: на вулиці, у громадському місці, за місцем проживання, на блокпосту тощо. 

Однак закон України визначає інші важливі нюанси, які слід враховувати перед тим, як підписати повістку. 

Хто має право вручати повістку

Закон чітко визначає перелік осіб, які мають право вручати повістку. До таких належать:

  • представники ТЦК та СП;
  • посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК);
  • відповідні органи місцевого самоврядування;
  • керівники (голови) державних органів;
  • керівники органів місцевого самоврядування;
  • керівники ЖЕКу, ОСББ;
  • роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам.

Як можна побачити, у списку немає:

  • співробітників поліції;
  • військовослужбовців;
  • представників військової служби правопорядку;
  • митників. 

Якщо вам вручили повістку на блокпості, спершу перевірте, чи уповноважена особа вручати повістку, ввічливо попросивши її показати відповідний документ. Далі перевірте чи правильно повістка заповнена. 

 

Що робити українцям, якщо повістку вручають на блокпосту
Перевірка документів у чоловіка на блокпосту. Фото: google.com

Які дані має містити повістка обов'язково 

Повістка обов'язково має містити наступну інформацію:

  • назва "ПОВІСТКА";
  • ПІБ військовозобов’язаного;
  • адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;
  • номер повістки;
  • номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;
  • дату, час і адресу ТЦК та СП для явки;
  • найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;
  • підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;
  • дату видачі повістки;
  • мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

Якщо ви не знайшли помилок і згодні отримати документ, необхідно поставили свій підпис. Тоді наступним кроком буде явка до ТЦК у вказану дату та час.

Чи можна оскаржити повістку та як це зробити

Документ можна оскаржити, якщо є підстави. Для цього зверніться до ТЦК, Міноборони або Нацполіції.

Оскаржити можна, якщо повістка була неправильно заповнена або ж це робила неуповноважена особа, наприклад, військові на блокпостах, митники чи поліцейські. 

Слід зазначити, що якщо у вас є підстави вважати, що повістка складена з порушенням законодавства або містить факти підробки, ви можете підписати її, вказавши на ці порушення. Важливо зберегти копію такої повістки та звернутися до компетентних органів, щоб документ було детально перевірено і в разі потреби оскаржено.

Це важливий механізм захисту ваших прав і законних інтересів у разі сумнівів у законності повідомлення.

Як правильно оскаржити повістку

Коли відмовляєтеся від повістки, то в присутності двох свідків слід написати відповідну заяву із зазначеними причинами відмови. 

Водночас слід пам'ятати, що за відмову від повістки особа може нести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність

Раніше ми повідомляли, де українцям можуть вручити бойову повістку.

Нагадаємо ми розповідали, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому, та який має бути порядок дій.

Також ми писали, що українцям пояснили, хто може вручити повістку, окрім ТЦК та СП.

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