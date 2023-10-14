Хто може вручити повістку, окрім ТЦК: пояснення

Повістка в руках. Фото: google

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ. Військовозобов'язаним, як правило, вручають повістки для призову на службу. Водночас робити це можуть не лише представники ТЦК.

Про це розповів представник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю для видання "Телеграф".

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Чи мають право вручати повістки на вулиці

За словами Романа Істоміна, представники ТЦК мають право вручати повістки у будь-якому громадському місці.

"Немає жодної законодавчої норми, яка б визначала, де повинні стояти чи сидіти представники ТЦК, щоб вручити повістку громадянину. Тому вони здійснюють заходи оповіщення там, де вважають за потрібне. У тому числі займаються й адресним оповіщенням", — каже Істомін.

Хто має право вручати повістку

Водночас вручати повістку можуть не лише представники ТЦК.

Як каже Істомін, таке право мають представники органів місцевого самоврядування, закладів освіти, а також керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності.

Штраф за відмову вручати повістку

Водночас Роман Істомін зазначив, що є керівники, які не бажають виконувати такі доручення. У таких випадках законодавством передбачено адміністративне покарання за порушення правил воєнного обліку.

Відтак, за перше правопорушення на осіб накладають штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 гривень). При повторному порушенні — від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 гривень).

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