Кто может вручить повестку, кроме ТЦК: объяснение

Повестка в руках. Фото: google

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением РФ. Военнообязанным, как правило, вручают повестки для призыва на службу. В то же время делать это могут не только представители ТЦК.

Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью для издания "Телеграф".

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Имеют ли право вручать повестки на улице

По словам Романа Истомина, представители ТЦК вправе вручать повестки в любом общественном месте.

"Нет никакой законодательной нормы, которая определяла бы, где должны стоять или сидеть представители ТЦК, чтобы вручить повестку гражданину. Поэтому они осуществляют меры оповещения там, где считают нужным. В том числе занимаются и адресным оповещением", — говорит Истомин.

Кто имеет право вручать повестку

В то же время вручать повестку могут не только представители ТЦК.

Как говорит Истомин, такое право имеют представители органов местного самоуправления, учебных заведений, а также руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности.

Штраф за отказ вручать повестку

В то же время Роман Истомин отметил, что есть руководители, которые не желают выполнять такие поручения. В этих случаях законодательством предусмотрено административное наказание за нарушение правил военного учета.

Так, за первое правонарушение на лиц налагают штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен). При повторном нарушении — от 300 до 500 тысяч рублей (от 5100 до 8500 гривен).

Напомним, мы сообщали, могут ли забрать на войну мужчин после 60 лет.

Также мы писали, как должны действовать военнообязанные, если ТЦК игнорируют отсрочку и пытаются мобилизовать.