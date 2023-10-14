Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кто может вручить повестку, кроме ТЦК: объяснение arrow

Кто может вручить повестку, кроме ТЦК: объяснение

14 октября 2023 13:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кто может вручить повестку, кроме ТЦК: объяснение
Повестка в руках. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением РФ. Военнообязанным, как правило, вручают повестки для призыва на службу. В то же время делать это могут не только представители ТЦК.

Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью для издания "Телеграф".

Читайте также:

Имеют ли право вручать повестки на улице

По словам Романа Истомина, представители ТЦК вправе вручать повестки в любом общественном месте.

"Нет никакой законодательной нормы, которая определяла бы, где должны стоять или сидеть представители ТЦК, чтобы вручить повестку гражданину. Поэтому они осуществляют меры оповещения там, где считают нужным. В том числе занимаются и адресным оповещением", — говорит Истомин.

Кто имеет право вручать повестку

В то же время вручать повестку могут не только представители ТЦК.

Как говорит Истомин, такое право имеют представители органов местного самоуправления, учебных заведений, а также руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности.

Штраф за отказ вручать повестку

В то же время Роман Истомин отметил, что есть руководители, которые не желают выполнять такие поручения. В этих случаях законодательством предусмотрено административное наказание за нарушение правил военного учета.

Так, за первое правонарушение на лиц налагают штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен). При повторном нарушении — от 300 до 500 тысяч рублей (от 5100 до 8500 гривен).

Напомним, мы сообщали, могут ли забрать на войну мужчин после 60 лет.

Также мы писали, как должны действовать военнообязанные, если ТЦК игнорируют отсрочку и пытаются мобилизовать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз