Вручення повістки — адвокат пояснив, чи можна відмовитися та не підписувати акт

Військовозобов'язаному вручають повістку на вулиці. Фото: АрміяInform

Понад 500 днів в Україні триває загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки у громадських місцях, на вулиці, блокпостах тощо. Однак, чи мають право українці відмовитися від отримання повістки та чи треба підписувати акт про відмову, яким ТЦК завжди лякає?

На ці питання відповів адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі.

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За словами правозахисника, повістка — це також документ, який має бути належним чином оформлений, відповідно до норм чинного законодавства.

Військовозобов'язані мають право відмовитися від повістки, якщо її вручають не належним чином, неуповноважена особа, вона виписана "на коліні", старого зразка або неправильно оформлена.

Що треба знати про вручення повістки

Як зазначив Сімутін, Урядом було затверджено нову постанову №1487, яка встановлює зразок порядку денного, який має бути заповнений та підписаний начальником ТЦК (технічної комісії з контролю). У цьому порядку вказується номер розпорядження, на підставі якого особа викликається, а також уповноважується інша особа на її вручення.

Як каже правознавець, з екранів телевізора ми чуємо: "Повістку можуть вручити де завгодно".

"Але ніхто не каже, що повістка має бути заповнена і тільки тоді вона вважається врученою законним способом. Чому про це мовчать?", — запитує Сімутін.

Військовозобов'язаному вручають повістку на вулиці. Фото: vn.20minut.ua

Чи треба підписувати акт про відмову від отримання повістки

Як стверджує адвокат, жодного акту не існує — це лише елемент залякування.

"Ви ніде не знайдете навіть згадки про той акт, його просто не існує, це бурхлива фантазія гуртка художньої самодіяльності під назвою ТЦК. Я раніше говорив і зараз стверджую, що жодного акту ви не повинні підписувати, але обов'язково знімати весь процес. І останнє рішення суду, яким я скасував ухвалу ТЦК про залучення мого клієнта за ст. 210-1 КУпАП, тому підтвердження", — повідомив юрист.

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