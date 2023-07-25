Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Отказ от повестки: нужно ли украинцам подписывать акт, которым "пугает" ТЦК arrow

Отказ от повестки: нужно ли украинцам подписывать акт, которым "пугает" ТЦК

25 июля 2023 16:44
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Вручение повестки — адвокат объяснил, можно ли отказаться и не подписывать акт
Военнообязанному вручают повестку на улице. Фото: АрмияInform
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Более 500 дней в Украине идет общая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки в общественных местах, на улице, блокпостах и т.д. Однако имеют ли право украинцы отказаться от получения повестки и нужно ли подписывать акт об отказе, которым ТЦК всегда пугает?

На эти вопросы ответил адвокат Роман Симутин на своем YouTube канале.

Читайте также:

Когда от повестки можно отказаться

По словам правозащитника, повестка — это также документ, который должен быть должным образом оформлен в соответствии с нормами действующего законодательства.

Военнообязанные имеют право отказаться от повестки, если ее вручают не должным образом, неуполномоченное лицо, она выписано "на колене", старого образца или неправильно оформлено.

Что нужно знать о вручении повестки

Как отметил Симутин, Правительством было утверждено новое постановление №1487, которое устанавливает образец повестки дня, который должен быть заполнен и подписан начальником ТЦК (технической комиссии по контролю). В этом порядке указывается номер распоряжения, из которого лицо вызывается, как и уполномочивается другое лицо его вручения.

Как говорит правовед, с экранов телевизора мы слышим: "Повестку могут вручить где угодно".

"Но никто не говорит, что повестка должна быть заполнена, и только тогда она считается врученной законным способом. Почему об этом молчат?", — спрашивает Симутин.

 

Стоит ли подписывать акт об отказе от получения повестки
Военнообязанному вручают повестку на улице. Фото: vn.20minut.ua

Нужно ли подписывать акт об отказе от получения повестки

Как утверждает адвокат, никакого акта не существует — это лишь элемент устрашения.

"Вы нигде не найдете даже упоминания о том акте, его просто не существует, это бурная фантазия кружка художественной самодеятельности под названием ТЦК. Я раньше говорил и сейчас утверждаю, что никакого акта вы не должны подписывать, но обязательно снимать весь процесс. И последнее решение суда, которым я отменил постановление ТЦК о привлечении моего клиента по ст. 210-1 КУоАП, тому подтверждение", — сообщил юрист.

Раньше мы рассказывали, как действовать, если военные запрещают снимать вручение повестки — адвокат рассказал о хитром нюансе.

Напомним, мы писали, какие есть три законных основания отказаться от повестки.

Также в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз