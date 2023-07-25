Вручение повестки — адвокат объяснил, можно ли отказаться и не подписывать акт

Военнообязанному вручают повестку на улице. Фото: АрмияInform

Более 500 дней в Украине идет общая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки в общественных местах, на улице, блокпостах и т.д. Однако имеют ли право украинцы отказаться от получения повестки и нужно ли подписывать акт об отказе, которым ТЦК всегда пугает?

На эти вопросы ответил адвокат Роман Симутин на своем YouTube канале.

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По словам правозащитника, повестка — это также документ, который должен быть должным образом оформлен в соответствии с нормами действующего законодательства.

Военнообязанные имеют право отказаться от повестки, если ее вручают не должным образом, неуполномоченное лицо, она выписано "на колене", старого образца или неправильно оформлено.

Что нужно знать о вручении повестки

Как отметил Симутин, Правительством было утверждено новое постановление №1487, которое устанавливает образец повестки дня, который должен быть заполнен и подписан начальником ТЦК (технической комиссии по контролю). В этом порядке указывается номер распоряжения, из которого лицо вызывается, как и уполномочивается другое лицо его вручения.

Как говорит правовед, с экранов телевизора мы слышим: "Повестку могут вручить где угодно".

"Но никто не говорит, что повестка должна быть заполнена, и только тогда она считается врученной законным способом. Почему об этом молчат?", — спрашивает Симутин.

Военнообязанному вручают повестку на улице. Фото: vn.20minut.ua

Нужно ли подписывать акт об отказе от получения повестки

Как утверждает адвокат, никакого акта не существует — это лишь элемент устрашения.

"Вы нигде не найдете даже упоминания о том акте, его просто не существует, это бурная фантазия кружка художественной самодеятельности под названием ТЦК. Я раньше говорил и сейчас утверждаю, что никакого акта вы не должны подписывать, но обязательно снимать весь процесс. И последнее решение суда, которым я отменил постановление ТЦК о привлечении моего клиента по ст. 210-1 КУоАП, тому подтверждение", — сообщил юрист.

Раньше мы рассказывали, как действовать, если военные запрещают снимать вручение повестки — адвокат рассказал о хитром нюансе.

Напомним, мы писали, какие есть три законных основания отказаться от повестки.

Также в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.