Вручение повестки — адвокат объяснил, можно ли отказаться и не подписывать акт

Отказ от повестки: нужно ли украинцам подписывать акт, которым "пугает" ТЦК
Более 500 дней в Украине идет общая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки в общественных местах, на улице, блокпостах и т.д. Однако имеют ли право украинцы отказаться от получения повестки и нужно ли подписывать акт об отказе, которым ТЦК всегда пугает?
На эти вопросы ответил адвокат Роман Симутин на своем YouTube канале.
Когда от повестки можно отказаться
По словам правозащитника, повестка — это также документ, который должен быть должным образом оформлен в соответствии с нормами действующего законодательства.
Военнообязанные имеют право отказаться от повестки, если ее вручают не должным образом, неуполномоченное лицо, она выписано "на колене", старого образца или неправильно оформлено.
Что нужно знать о вручении повестки
Как отметил Симутин, Правительством было утверждено новое постановление №1487, которое устанавливает образец повестки дня, который должен быть заполнен и подписан начальником ТЦК (технической комиссии по контролю). В этом порядке указывается номер распоряжения, из которого лицо вызывается, как и уполномочивается другое лицо его вручения.
Как говорит правовед, с экранов телевизора мы слышим: "Повестку могут вручить где угодно".
"Но никто не говорит, что повестка должна быть заполнена, и только тогда она считается врученной законным способом. Почему об этом молчат?", — спрашивает Симутин.
Нужно ли подписывать акт об отказе от получения повестки
Как утверждает адвокат, никакого акта не существует — это лишь элемент устрашения.
"Вы нигде не найдете даже упоминания о том акте, его просто не существует, это бурная фантазия кружка художественной самодеятельности под названием ТЦК. Я раньше говорил и сейчас утверждаю, что никакого акта вы не должны подписывать, но обязательно снимать весь процесс. И последнее решение суда, которым я отменил постановление ТЦК о привлечении моего клиента по ст. 210-1 КУоАП, тому подтверждение", — сообщил юрист.
Раньше мы рассказывали, как действовать, если военные запрещают снимать вручение повестки — адвокат рассказал о хитром нюансе.
Напомним, мы писали, какие есть три законных основания отказаться от повестки.
Также в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.