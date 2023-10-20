Мобилизация в Украине — что делать, если повестку вручают на блокпосту

Проверка документов у мужчины на блокпосту. Фото: google.com

В Украине продолжаются активные военные действия из-за российской вооруженной агрессии. Соответственно идет общая мобилизация военнообязанных граждан в ряды ВСУ. Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП.

Имеют ли право вручать повестку военнообязанному мужчине на блокпосту и как правильно действовать в таком случае, разбираемся дальше в материале.

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Прежде всего следует знать, что украинским законодательством на сегодня не определен порядок относительно места вручения повестки. Этим пользуются сотрудники ТЦК, вручая данный документ везде: на улице, в общественном месте, по месту жительства, на блокпосту и т.д.

Однако закон Украины определяет другие важные нюансы, которые следует учитывать, прежде чем подписать повестку.

Кто имеет право вручать повестку

Закон четко определяет список лиц, имеющих право вручать повестку. К таким относятся:

представители ТЦК и СП;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители (председатели) государственных органов;

руководители органов местного самоуправления;

руководители ЖЭКа, ОСМД;

работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Как можно увидеть, в списке нет:

сотрудников полиции;

военнослужащих;

представителей военной службы правопорядка;

таможенников.

Если вам вручили повестку на блокпосте, сначала проверьте, уполномочено ли лицо вручать повестку, вежливо попросив его показать соответствующий документ. Далее проверьте, правильно ли повестка заполнена.

Проверка документов у мужчины на блокпосту. Фото: google.com

Какие данные должна содержать повестка обязательно

Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:

название "ПОВЕСТКА";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

Если вы не нашли ошибок и согласны получить документ, необходимо поставить свою подпись. Тогда следующим шагом будет явка в ТЦК в указанную дату и время.

Можно ли оспорить повестку и как это сделать

Документ можно обжаловать, если есть основания. Для этого обратитесь в ТЦК, Минобороны или Нацполицию.

Обжаловать можно, если повестка была неправильно заполнена или это делало неуполномоченное лицо, например, военные на блокпостах, таможенники или полицейские.

Следует отметить, что если у вас есть основания полагать, что повестка составлена с нарушением законодательства или содержит факты подделки, вы можете подписать ее, указав на эти нарушения. Важно сохранить копию такой повестки и обратиться в компетентные органы, чтобы документ был подробно проверен и в случае необходимости обжалован.

Это важный механизм защиты прав и законных интересов в случае сомнений в законности сообщения.

Как правильно обжаловать повестку

Если вы отказываетесь от повестки, то в присутствии двух свидетелей следует написать соответствующее заявление с указанными причинами отказа.

В то же время следует помнить, что за отказ от повестки лицо может нести как административную, так и уголовную ответственность.

Ранее мы сообщали, где украинцам могут вручить боевую повестку.

Напомним мы рассказывали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой и какой должен быть порядок действий.

Также мы писали, что украинцам объяснили, кто может вручить повестку, кроме ТЦК и СП.