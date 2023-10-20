Мобилизация в Украине — что делать, если повестку вручают на блокпосту

Можно ли отказаться? Что делать украинцам, если повестку вручают на блокпосту
В Украине продолжаются активные военные действия из-за российской вооруженной агрессии. Соответственно идет общая мобилизация военнообязанных граждан в ряды ВСУ. Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП.
Имеют ли право вручать повестку военнообязанному мужчине на блокпосту и как правильно действовать в таком случае, разбираемся дальше в материале.
Прежде всего следует знать, что украинским законодательством на сегодня не определен порядок относительно места вручения повестки. Этим пользуются сотрудники ТЦК, вручая данный документ везде: на улице, в общественном месте, по месту жительства, на блокпосту и т.д.
Однако закон Украины определяет другие важные нюансы, которые следует учитывать, прежде чем подписать повестку.
Кто имеет право вручать повестку
Закон четко определяет список лиц, имеющих право вручать повестку. К таким относятся:
- представители ТЦК и СП;
- должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);
- соответствующие органы местного самоуправления;
- руководители (председатели) государственных органов;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители ЖЭКа, ОСМД;
- работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.
Как можно увидеть, в списке нет:
- сотрудников полиции;
- военнослужащих;
- представителей военной службы правопорядка;
- таможенников.
Если вам вручили повестку на блокпосте, сначала проверьте, уполномочено ли лицо вручать повестку, вежливо попросив его показать соответствующий документ. Далее проверьте, правильно ли повестка заполнена.
Какие данные должна содержать повестка обязательно
Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:
- название "ПОВЕСТКА";
- ФИО военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;
- наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;
- дату выдачи повестки;
- мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.
Если вы не нашли ошибок и согласны получить документ, необходимо поставить свою подпись. Тогда следующим шагом будет явка в ТЦК в указанную дату и время.
Можно ли оспорить повестку и как это сделать
Документ можно обжаловать, если есть основания. Для этого обратитесь в ТЦК, Минобороны или Нацполицию.
Обжаловать можно, если повестка была неправильно заполнена или это делало неуполномоченное лицо, например, военные на блокпостах, таможенники или полицейские.
Следует отметить, что если у вас есть основания полагать, что повестка составлена с нарушением законодательства или содержит факты подделки, вы можете подписать ее, указав на эти нарушения. Важно сохранить копию такой повестки и обратиться в компетентные органы, чтобы документ был подробно проверен и в случае необходимости обжалован.
Это важный механизм защиты прав и законных интересов в случае сомнений в законности сообщения.
Как правильно обжаловать повестку
Если вы отказываетесь от повестки, то в присутствии двух свидетелей следует написать соответствующее заявление с указанными причинами отказа.
В то же время следует помнить, что за отказ от повестки лицо может нести как административную, так и уголовную ответственность.
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