Мобилизация в Украине — какие виды повесток имеют право вручать на улице

Военнообязанному мужчине выписывают повестку на улице. Фото: ПОТЦК и СП

Общая мобилизация в Украине продолжается уже второй год. Весь этот период представители ТЦК и СП вручают повестки военнообязанным мужчинам, чтобы иметь информацию о мобилизационной способности страны и возможность призвать необходимых ВСУ специалистов.

В то же время, гражданам следует знать, что не все виды повесток можно вручать на улице, блокпостах, в общественных местах и т.д. Далее в материале подробнее рассмотрим вопросы, какие виды повесток могут быть вручены на улице.

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Сейчас в нашем государстве действуют 3 вида повесток, а именно:

повестка для уточнения данных — вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, места работы военнообязанных и т.п.;

— вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, места работы военнообязанных и т.п.; повестка на прохождение ВВК — вручают за подписью начальника ТЦК. Она обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

— вручают за подписью начальника ТЦК. Она обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Мобилизационное распоряжение или "боевая повестка" — вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Повестка военнообязанному украинцу. Фото: google.com

Какую повестку имеют право вручать военнообязанному на улице

На улице, в общественных местах, блокпостах и т.п. могут вручать исключительно первый вид повестки для уточнения данных. Военнообязанному вручают заполненную повестку согласно постановлению КМУ №1487, где указывается ее номер, дата и его личные данные.

При этом сотрудники ТЦК не вправе силой тянуть военнообязанного в территориальный центр, только вручить повестку.

Кроме этого, гражданин имеет право отказаться подписывать этот документ, если он заполнен с ошибками или процедура вручения была нарушена.

Если вы отказываетесь от повестки, то в присутствии двух свидетелей следует написать соответствующее заявление с указанными причинами отказа.

В то же время следует помнить, что за отказ от повестки лицо может нести как административную, так и уголовную ответственность.

Кто имеет право вручать повестку

Закон четко определяет список лиц, имеющих право вручать повестку. К таким относятся:

представители ТЦК и СП;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители (председатели) государственных органов;

руководители органов местного самоуправления;

руководители ЖЭКа, ОСМД;

работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Можно проверить служебные удостоверения этих лиц и распоряжение руководителя ТЦК о вручении повесток.

Раньше мы писали, что делать украинцам, если повестку вручают на блокпосту.

Напомним, мы сообщали, где украинцам могут вручить боевую повестку.

Также мы рассказывали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой и какой должен быть порядок действий.