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В Україні планують створити рекрутингові агенції для набору до ЗСУ — що відомо

3 листопада 2023 07:40
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Набором громадян до ЗСУ можуть зайнятися рекрутингові агенції — що відомо
Призов військовозобов'язаних чоловіків на військову службу. Фото: УНІАН
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

У планах Міністерства оборони України провести глобальну реформу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки. Зокрема зміни торкнуться військового обліку, вручення повісток, призову. Крім того, набирати громадян до лав ЗСУ хочуть дозволити цивільним рекрутинговим агенціям. 

Про це повідомляє видання Forbes. За словами журналістів, до них у розпорядження потрапив міністерський документ про реформування ТЦК. Також журналісти поспілкувались з інсайдером в Міноборони, який пролив світло на деякі моменти.  

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Так, повідомляється, що ще в червні 2023 року відомство найняло  бізнес-аналітиків, які проаналізували наявні проблеми й дали висновок та рекомендації на 16 сторінках.

За словами анонімного співрозмовника Forbes, концепція реформи ТЦК насамперед передбачає зміни в способі обліку військовозобов’язаних. Ймовірно, йдеться про електронний реєстр, який запрацював на початку жовтня поточного року. Проте, можуть бути й інші види внутрішнього обліку. 

Крім того, змін торкнеться попередній відбір військових, оповіщення, призов за мобілізацією та ще кілька моментів. В Міноборони також декларують, що під час мобілізації має бути збереженим захист прав і свобод. 

"У концепції реформи перераховуються проблеми із попереднім відбором військових — ручна обробка даних і формальні критерії. Автори пропонують автоматизувати відбір та створити систему рекрутингу. Останнє передбачає вебпортал з вакансіями та цивільні рекрутингові агенції з підбору", — пише видання, посилаючись на документ. 

Наразі це вся інформація з цього приводу, тож чекаємо офіційної заяви від Міністерства оборони України та подальших якісних змін в роботі ТЦК. 

Раніше ми повідомляли, в Україні хочуть запустити "смарт-мобілізацію"

Нагадаємо, ми писали, у "Дії" з'явиться нова важлива онлайн-послуга під час мобілізації.

Також ми розповідали, у Мінцифри дали остаточну відповідь, чи будуть повістки в "Дії".

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