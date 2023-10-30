У Мінцифри дали остаточну відповідь, чи будуть повістки в "Дії"

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: "РБК-Україна"

Очільник Мінцифри України Михайло Федоров дав остаточну відповідь, чи будуть повістки в "Дії". Він наголосив, що у застосунку їх не буде.

Про це Михайло Федоров сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Федоров наголосив, що у "Дії" повісток не буде.

"Мені здається, що поки я працюю міністром, то все, про що ми говоримо — ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток в "Дії", — наголосив він.

Він також відреагував на інформацію, що банківські рахунки громадян України через запуск реєстру військовозобов'язаних блокуватимуть. За словами Федорова, це фейк, адже немає нормативно-правових актів, які зобов'язують когось вчиняти такі дії.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні хочуть запустити "смарт-мобілізацію". Вона передбачає, що людина зможе самостійно обирати спеціальність, на яку вона хоче призватися.

Також ми писали, що політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий заявив, що Україні не вдасться уникнути великої мобілізації. Однак, за його словами, є багато причин, чому українці не хочуть вступати в лави ЗСУ.

Додамо, офіцер 54-ї окремої механізованої бригади Олександр Афанасьєв заявив, що Україна не здобуде перемогу в війні, якщо ТЦК продовжать відправляти на фронт пенсіонерів. За словами військового, на передовій він помічає багато чоловіків віком від 50 років.