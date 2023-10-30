Довго не протягнемо — у ЗСУ прокоментували мобілізацію пенсіонерів

Військовослужбовців мобілізують на війну. Фото: УНІАН

Офіцер 54-ї окремої механізованої бригади Олександр Афанасьєв заявив, що Україна не здобуде перемогу в війні, якщо ТЦК продовжать відправляти на фронт пенсіонерів. За словами військового, на передовій він помічає багато чоловіків віком від 50 років.

Про це Олександр Афанасьєв розповів в інтерв'ю 5 каналу.

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Ставлення українців до війни змінилося

"Війна — це справа молодих. Не може дідусь, який пішов в армію добровольцем, робити роботу молодих хлопців", — зазначив Афанасьєв.

Військовий занепокоєний ставленням українців до війни та не готовністю воювати. Він також згадав про скандал з військовослужбовицею в Києві, яку вигнали з конференції бізнесменів, бо вона військовою формою "лякала" людей.

"Це не тільки її стосується, це по країні така проблема. І ця проблема починає впливати на хід війни", — пояснив він.

Афанасьєв закликав не очікувати на швидку перемогу та не розслаблятися. За його словами, шлях до перемоги буде довгим і тяжким, тому потрібна мобілізація всіх сил.

Нагадаємо, що політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий заявив, що Україні не вдасться уникнути великої мобілізації. Однак, за його словами, є багато причин, чому українці не хочуть вступати в лави ЗСУ.