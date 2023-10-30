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Долго не протянем — в ВСУ прокомментировали мобилизацию пенсионеров

30 октября 2023 05:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Долго не протянем — в ВСУ прокомментировали мобилизацию пенсионеров
Военнослужащие мобилизовуют на войну. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Офицер 54-й отдельной механизированной бригады Александр Афанасьев заявил, что Украина не одержит победу в войне, если ТЦК продолжат отправлять на фронт пенсионеров. По словам военного, на передовой он замечает многих мужчин в возрасте от 50 лет.

Об этом Александр Афанасьев рассказал в интервью 5 каналу.

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Отношение украинцев к войне изменилось

"Война — это дело молодых. Не может ушедший в армию добровольцем дедушка делать работу молодых ребят", — отметил Афанасьев.

Военный обеспокоен отношением украинцев к войне и готовностью воевать. Он также вспомнил о скандале с военнослужащей в Киеве, которую изгнали с конференции бизнесменов, потому что она военной формой "пугала" людей.

"Это не только к ней относится, это по стране такая проблема. И эта проблема начинает влиять на ход войны", — пояснил он.

Афанасьев призвал не ожидать скорой победы и не расслабляться. По его словам, путь к победе будет долгим и трудным, поэтому нужна мобилизация всех сил.

Напомним, что политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Украине не удастся избежать большой мобилизации. Однако, по его словам, есть много причин, почему украинцы не хотят вступать в ряды ВСУ.

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