Коли можна не брати повістку — юрист назвав законні підстави

Військові перевіряють дані українця. Фото: znaj.ua

Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян заявила, що від повістки можна відмовитися на законній основі. Є низка причин, за яких військовозобов'язаного не покарають.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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З яких причин можна відмовитися від повістки

"Такий варіант розвитку подій можливий та цілком законний в окремих випадках, однак потрібно розуміти всі ризики та те, що відмовитись від отримання повістки без об’єктивних причин не можна", — пояснила юристка.

За її словами, причини відмови від повістки повинні бути вагомими, серед них можуть бути такі:

у документі зазначені неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

немає печатки або підпису комісара ТЦК та СП.

Фахівчиня запевняє, якщо виявлено конкретні помилки під час вручення повістки, можна відмовитися від неї. В такому випадку працівник ТЦК та СП має скласти акт про відмову від отримання повістки за участю свідків.

Чи є відповідальність за відмову від повістки

"Однак пам’ятайте, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття у ТЦК та СП у розумінні вимог закону, та у випадку неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати кримінальна відповідальність. А відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП", — зазначила Козян.

Вона додала, що після фіксації відмови від вручення повістки уповноважені особи передають справу до ТЦК та СП. Під час її розгляду керівники військкомату можуть вимагати штраф за порушення правил військового обліку. Однак його можна оскаржити у суді, оскільки відмова від повістки не є порушенням правил обліку.

Нагадаємо, що повістка не означає одразу відправку на фронт, адже є й такі, за якими треба явитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Після якої повістки справді наступає мобілізація, пояснив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо.