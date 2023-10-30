Когда можно не брать повестку — юрист назвал законные основания

Военные проверяют данные украинца. Фото: znaj.ua

Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян заявила, что от повестки можно отказаться на законной основе. Есть ряд причин, по которым военнообязанного не накажут.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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По каким причинам можно отказаться от повестки

"Такой вариант развития событий возможен и вполне законен в отдельных случаях, однако следует понимать все риски и то, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя", — пояснила юрист.

По ее словам, причины отказа от повестки должны быть весомыми, среди них могут быть следующие:

в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати или подписи комиссара ТЦК и СП.

Специалист уверяет, что если обнаружены конкретные ошибки при вручении повестки, можно отказаться от нее. В таком случае работник ТЦК и СП должен составить акт об отказе от получения повестки с свидетелями.

Есть ли ответственность за отказ от повестки

"Однако помните, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона, и в случае неявки в указанное время наступает административная ответственность, которая предусматривает уплату штрафа, а при наличии соответствующих оснований может наступать уголовная ответственность. Следовательно, следует исходить из содержания и общего осознания самого вызова в ТЦК и СП", — отметила Козян.

Она добавила, что после фиксации отказа от вручения повестки уполномоченные лица передают дело в ТЦК и СП. Во время рассмотрения руководители военкомата могут требовать штраф за нарушение правил военного учета. Однако его можно обжаловать в суде, поскольку отказ от повестки не является нарушением правил учета.

Напомним, что повестка не означает сразу отправку на фронт, ведь есть и такие, по которым нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. После которой повестки действительно наступает мобилизация, пояснил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.