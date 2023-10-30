В Минцифры дали окончательный ответ, будут ли повестки в "Дії"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: "РБК-Украина"

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров дал окончательный ответ, будут ли повестки в "Дії". Он подчеркнул, что в приложении их не будет.

Об этом Михаил Федоров сказал в интервью "РБК-Украина".

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Повестки в "Дії"

Федоров подчеркнул, что в "Дії" повесток не будет.

"Мне кажется, что пока я работаю министром, то все, о чем мы говорим — мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дії", — подчеркнул он.

Он также отреагировал на информацию, что банковские счета граждан Украины из-за запуска реестра военнообязанных будут блокировать. По словам Федорова, это фейк, ведь нет нормативно-правовых актов, которые обязывают кого-то совершать такие действия.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине хотят запустить "смарт-мобилизацию". Она предполагает, что человек сможет самостоятельно выбирать специальность, на которую он хочет призваться.

Также мы писали, что политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Украине не удастся избежать большой мобилизации. Однако, по его словам, есть много причин, почему украинцы не хотят вступать в ряды ВСУ.

Добавим, офицер 54-й отдельной механизированной бригады Александр Афанасьев заявил, что Украина не одержит победу в войне, если ТЦК продолжат отправлять на фронт пенсионеров. По словам военного, на передовой он замечает многих мужчин в возрасте от 50 лет.