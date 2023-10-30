Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Минцифры дали окончательный ответ, будут ли повестки в "Дії" arrow

В Минцифры дали окончательный ответ, будут ли повестки в "Дії"

30 октября 2023 11:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минцифры дали окончательный ответ, будут ли повестки в "Дії"
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: "РБК-Украина"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров дал окончательный ответ, будут ли повестки в "Дії". Он подчеркнул, что в приложении их не будет.

Об этом Михаил Федоров сказал в интервью "РБК-Украина".

Читайте также:

Повестки в "Дії"

Федоров подчеркнул, что в "Дії" повесток не будет.

"Мне кажется, что пока я работаю министром, то все, о чем мы говорим — мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дії", — подчеркнул он.

Он также отреагировал на информацию, что банковские счета граждан Украины из-за запуска реестра военнообязанных будут блокировать. По словам Федорова, это фейк, ведь нет нормативно-правовых актов, которые обязывают кого-то совершать такие действия.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине хотят запустить "смарт-мобилизацию". Она предполагает, что человек сможет самостоятельно выбирать специальность, на которую он хочет призваться.

Также мы писали, что политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Украине не удастся избежать большой мобилизации. Однако, по его словам, есть много причин, почему украинцы не хотят вступать в ряды ВСУ.

Добавим, офицер 54-й отдельной механизированной бригады Александр Афанасьев заявил, что Украина не одержит победу в войне, если ТЦК продолжат отправлять на фронт пенсионеров. По словам военного, на передовой он замечает многих мужчин в возрасте от 50 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме