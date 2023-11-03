Набором граждан в ВСУ могут заняться рекрутинговые агентства — что известно

Призыв военнообязанных мужчин на военную службу. Фото: УНИАН

В планах Министерства обороны Украины провести глобальную реформу территориальных центров комплектации и социальной поддержки. В частности, изменения коснутся военного учета, вручения повесток, призыва. Кроме того, набирать граждан в ряды ВСУ хотят разрешить гражданским рекрутинговым агентствам.

Об этом сообщает издание Forbes. По словам журналистов, в их распоряжение попал министерский документ о реформировании ТЦК. Также журналисты пообщались с инсайдером в Минобороны, пролившем свет на некоторые моменты.

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Так, сообщается, что еще в июне 2023 года ведомство наняло бизнес-аналитиков, которые проанализировали имеющиеся проблемы и дали заключение и рекомендации на 16 страницах.

По словам анонимного собеседника Forbes, концепция реформы ТЦК прежде всего предполагает изменения в способе учета военнообязанных. Вероятно, речь идет об электронном реестре, который заработал в начале октября текущего года. Однако могут быть и другие виды внутреннего учета.

Кроме того, изменения затронут предварительный отбор военных, оповещения, призыв по мобилизации и еще несколько моментов. В Минобороны также декларируют, что во время мобилизации должна быть сохранена защита прав и свобод.

"В концепции реформы перечисляются проблемы с предварительным отбором военных — ручная обработка данных и формальные критерии. Авторы предлагают автоматизировать отбор и создать систему рекрутинга. Последнее предусматривает вебпортал с вакансиями и гражданские рекрутинговые агентства по подбору", — пишет издание, ссылаясь на документ.

Сейчас это вся информация на этот счет, поэтому ждем официального заявления от Министерства обороны Украины и дальнейших качественных изменений в работе ТЦК.

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