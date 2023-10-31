Відстрочка від мобілізації через Дію — що відомо про нову онлайн-послугу

Чоловік користується застосунком "Дія" у телефоні. Фото: gsminfo.com.ua

Допоки в Україні діятиме загальна мобілізація, триватиме процес вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам. Досить довго ходили чутки про те, що повістки будуть надходити через додаток "Дія". Проте, українська влада їх спростувала. Та все ж у застосунку незабаром з’являться послуги, які спростять мобілізацію. Зокрема, може з'явитися онлайн-послуга електронного бронювання працівників від мобілізації.

Відомо, що її розробляє Мінцифри спільно з Мінекономіки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки в інтерв'ю Forbes.

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Так, у відомстві заявили, що електронне бронювання планують запустити до кінця 2023 року. Тож до Нового року, послуга буде доступна у кожному смартфоні, де встановлено застосунок "Дія".

Мінцифри відповідає за роботу технічної частини, а за регуляторну частину відповідальність несе Мінекономіки.

У Мінекономіки наголошують, ключовий момент — погодження постанови Кабміну, що регулюватиме "є-Бронювання", з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою, зацікавленим бізнесом тощо.

У чому перевага онлайн-бронювання

Для військовозобов'язаних чоловіків, які мають бронь від мобілізації, найбільшою перевагою буде те, що в "Дії" буде витяг, який він зможе показати при перевірці його робітниками ТЦК чи перетину кордону тощо.

Для роботодавців найбільший плюс полягає у тому, що процес бронювання співробітників, узгодження списків осіб та винесення остаточного рішення буде значно швидшим.

Також за допомогою сервісу можна буде бронювати працівника з дефіцитною спеціальністю. Ввівши його дані в системі, можна побачити чи підпадає даний працівник під бронь.

Бронювання працівника від мобілізації онлайн. Фото: depositphotos.com

Як попередньо працюватиме "є-Бронювання" у "Дії"

Як наголошують у Міністерстві економіки, поки що немає остаточної версії механізму, оскільки ще вноситимуться певні зміни. Та виглядатиме він попередньо наступним чином:

Керівники підприємства через онлайн-послугу "є-Бронювання" у додатку "Дія" зможуть дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони мають право забронювати. Це стане можливо завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ. Далі можна ввести у сервіс облікові дані конкретного працівника, щоб перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, чи потрібно йому оновити дані в ТЦК тощо. Якщо людина підпадає під усі критерії бронювання, отримує відстрочку від призову на військову службу на пів року. Якщо дані потрібно уточнити, механізм передбачає можливість бронювання на один місяць. За цей час людина має звернутися у ТЦК та актуалізувати дані. Після цього компанія зможе повноцінно забронювати такого працівника. Заброньовані працівники отримуватимуть витяг із реєстру заброньованих військовозобов’язаних. Він міститиме QR-код, що зчитуватиметься співробітниками ТЦК, ДПСУ під час перетинання кордону тощо.

Додамо, що наразі в Україні нараховується до 500 тисяч заброньованих чоловіків, які працюють на критичних об’єктах України.

Раніше ми повідомляли, що військовозобов'язані українці можуть перевірити та оновити дані про себе у системі "Оберіг".

Нагадаємо, ми писали, чи потрібно українцям йти до ТЦК, якщо є бронь від мобілізації.

Також ми розповідали, як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних.