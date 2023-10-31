Відстрочка від мобілізації через Дію — що відомо про нову онлайн-послугу

У "Дія" з'явиться нова важлива онлайн-послуга під час мобілізації
Допоки в Україні діятиме загальна мобілізація, триватиме процес вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам. Досить довго ходили чутки про те, що повістки будуть надходити через додаток "Дія". Проте, українська влада їх спростувала. Та все ж у застосунку незабаром з’являться послуги, які спростять мобілізацію. Зокрема, може з'явитися онлайн-послуга електронного бронювання працівників від мобілізації.
Відомо, що її розробляє Мінцифри спільно з Мінекономіки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки в інтерв'ю Forbes.
Послуга "є-Бронювання" у "Дія" — коли запрацює
Так, у відомстві заявили, що електронне бронювання планують запустити до кінця 2023 року. Тож до Нового року, послуга буде доступна у кожному смартфоні, де встановлено застосунок "Дія".
Мінцифри відповідає за роботу технічної частини, а за регуляторну частину відповідальність несе Мінекономіки.
У Мінекономіки наголошують, ключовий момент — погодження постанови Кабміну, що регулюватиме "є-Бронювання", з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою, зацікавленим бізнесом тощо.
У чому перевага онлайн-бронювання
Для військовозобов'язаних чоловіків, які мають бронь від мобілізації, найбільшою перевагою буде те, що в "Дії" буде витяг, який він зможе показати при перевірці його робітниками ТЦК чи перетину кордону тощо.
Для роботодавців найбільший плюс полягає у тому, що процес бронювання співробітників, узгодження списків осіб та винесення остаточного рішення буде значно швидшим.
Також за допомогою сервісу можна буде бронювати працівника з дефіцитною спеціальністю. Ввівши його дані в системі, можна побачити чи підпадає даний працівник під бронь.
Як попередньо працюватиме "є-Бронювання" у "Дії"
Як наголошують у Міністерстві економіки, поки що немає остаточної версії механізму, оскільки ще вноситимуться певні зміни. Та виглядатиме він попередньо наступним чином:
- Керівники підприємства через онлайн-послугу "є-Бронювання" у додатку "Дія" зможуть дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони мають право забронювати. Це стане можливо завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.
- Далі можна ввести у сервіс облікові дані конкретного працівника, щоб перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, чи потрібно йому оновити дані в ТЦК тощо.
- Якщо людина підпадає під усі критерії бронювання, отримує відстрочку від призову на військову службу на пів року.
- Якщо дані потрібно уточнити, механізм передбачає можливість бронювання на один місяць. За цей час людина має звернутися у ТЦК та актуалізувати дані. Після цього компанія зможе повноцінно забронювати такого працівника.
- Заброньовані працівники отримуватимуть витяг із реєстру заброньованих військовозобов’язаних. Він міститиме QR-код, що зчитуватиметься співробітниками ТЦК, ДПСУ під час перетинання кордону тощо.
Додамо, що наразі в Україні нараховується до 500 тисяч заброньованих чоловіків, які працюють на критичних об’єктах України.
Раніше ми повідомляли, що військовозобов'язані українці можуть перевірити та оновити дані про себе у системі "Оберіг".
Нагадаємо, ми писали, чи потрібно українцям йти до ТЦК, якщо є бронь від мобілізації.
Також ми розповідали, як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних.
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