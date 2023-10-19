Чи уникнуть мобілізації українці, яких немає в реєстрі військовозобов'язаних

Співробітники територіального центру комплектування. Фото: Facebook/ООТЦК та СП

Через російську військову агресію в Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП, щоб стати на військовий облік або ж оновити свої військово-облікові дані. Після чого таких громадян можуть призвати до лав ЗСУ. Проте, є й ті, хто намагається уникнути мобілізації.

Чи зможуть ухилянти ховатися й надалі, якщо їхніх даних немає в електронному реєстрі військовозобов'язаних, розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

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Як пояснила чиновниця, якщо даних особи немає у Реєстрі військовозобов'язаних, то їх можуть взяти з інших реєстрів.

Вона підкреслила, що у сучасному світі людина залишає "цифровий слід", а тому рано чи пізно кожному військовозобов'язаному доведеться прийти до територіального центру комплектування та встати на військовий облік.

"На жаль, дуже багато людей, це вимірюється в десятках, сотнях тисяч людей, які створюють для себе ті умови, щоб уникнути мобілізації. Готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання", — заявила Калмикова.

Які реєстри можуть використовувати для мобілізації

До Верховної Ради України внесено проєкт Закону №10062, який уточнює, які саме реєстри нададуть інформацію для формування Е-реєстру військовозобов'язаних. До них належать:

Єдиний державний демографічний реєстр;

Державний реєстр фізичних осіб — платників податків;

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб;

Відомча інформаційна система Державної міграційної служби.

Законопроєкт передбачає, що збір інших даних, крім зазначених у ньому, заборонений.

Які дані буде включено до реєстру

Відповідно до нового законопроєкту, до реєстру буде включено наступні відомості:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата і місце народження;

стать;

громадянство;

освіта;

професія;

сімейний стан;

адреса реєстрації та проживання;

номер телефону;

електронна пошта;

стан здоров'я;

військово-професійна підготовка;

трудова діяльність;

участь у бойових діях;

судимість.

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