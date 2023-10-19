Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи сховаються українці від мобілізації, якщо їх даних немає в Е-реєстрі arrow

Чи сховаються українці від мобілізації, якщо їх даних немає в Е-реєстрі

19 жовтня 2023 13:54
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Чи уникнуть мобілізації українці, яких немає в реєстрі військовозобов'язаних
Співробітники територіального центру комплектування. Фото: Facebook/ООТЦК та СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Через російську військову агресію в Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП, щоб стати на військовий облік або ж оновити свої військово-облікові дані. Після чого таких громадян можуть призвати до лав ЗСУ. Проте, є й ті, хто намагається уникнути мобілізації. 

Чи зможуть ухилянти ховатися й надалі, якщо їхніх даних немає в електронному реєстрі військовозобов'язаних, розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Чи реально уникнути мобілізації, якщо в Е-реєстрі немає даних військовозобов'язаного

Як пояснила чиновниця, якщо даних особи немає у Реєстрі військовозобов'язаних, то їх можуть взяти з інших реєстрів. 

Вона підкреслила, що у сучасному світі людина залишає "цифровий слід", а тому рано чи пізно кожному військовозобов'язаному доведеться прийти до територіального центру комплектування та встати на військовий облік.

"На жаль, дуже багато людей, це вимірюється в десятках, сотнях тисяч людей, які створюють для себе ті умови, щоб уникнути мобілізації. Готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання", — заявила Калмикова.

Які реєстри можуть використовувати для мобілізації

До Верховної Ради України внесено проєкт Закону №10062, який уточнює, які саме реєстри нададуть інформацію для формування Е-реєстру військовозобов'язаних. До них належать:

  • Єдиний державний демографічний реєстр;
  • Державний реєстр фізичних осіб — платників податків;
  • Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
  • Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  • Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб;
  • Відомча інформаційна система Державної міграційної служби.

Законопроєкт передбачає, що збір інших даних, крім зазначених у ньому, заборонений.

Які дані буде включено до реєстру

Відповідно до нового законопроєкту, до реєстру буде включено наступні відомості:

  • прізвище, ім'я, по батькові;
  • дата і місце народження;
  • стать;
  • громадянство;
  • освіта;
  • професія;
  • сімейний стан;
  • адреса реєстрації та проживання;
  • номер телефону;
  • електронна пошта;
  • стан здоров'я;
  • військово-професійна підготовка;
  • трудова діяльність;
  • участь у бойових діях;
  • судимість.

 

Раніше ми повідомляли, як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних.

Нагадаємо, ми писали, чи впливатиме реєстр призовників на перетин кордону.

Також ми розповідали, які дані українців отримає система "Оберіг" і хто матиме доступ до них.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі