Чи уникнуть мобілізації українці, яких немає в реєстрі військовозобов'язаних

Чи сховаються українці від мобілізації, якщо їх даних немає в Е-реєстрі
Через російську військову агресію в Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП, щоб стати на військовий облік або ж оновити свої військово-облікові дані. Після чого таких громадян можуть призвати до лав ЗСУ. Проте, є й ті, хто намагається уникнути мобілізації.
Чи зможуть ухилянти ховатися й надалі, якщо їхніх даних немає в електронному реєстрі військовозобов'язаних, розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.
Чи реально уникнути мобілізації, якщо в Е-реєстрі немає даних військовозобов'язаного
Як пояснила чиновниця, якщо даних особи немає у Реєстрі військовозобов'язаних, то їх можуть взяти з інших реєстрів.
Вона підкреслила, що у сучасному світі людина залишає "цифровий слід", а тому рано чи пізно кожному військовозобов'язаному доведеться прийти до територіального центру комплектування та встати на військовий облік.
"На жаль, дуже багато людей, це вимірюється в десятках, сотнях тисяч людей, які створюють для себе ті умови, щоб уникнути мобілізації. Готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання", — заявила Калмикова.
Які реєстри можуть використовувати для мобілізації
До Верховної Ради України внесено проєкт Закону №10062, який уточнює, які саме реєстри нададуть інформацію для формування Е-реєстру військовозобов'язаних. До них належать:
- Єдиний державний демографічний реєстр;
- Державний реєстр фізичних осіб — платників податків;
- Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
- Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб;
- Відомча інформаційна система Державної міграційної служби.
Законопроєкт передбачає, що збір інших даних, крім зазначених у ньому, заборонений.
Які дані буде включено до реєстру
Відповідно до нового законопроєкту, до реєстру буде включено наступні відомості:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- дата і місце народження;
- стать;
- громадянство;
- освіта;
- професія;
- сімейний стан;
- адреса реєстрації та проживання;
- номер телефону;
- електронна пошта;
- стан здоров'я;
- військово-професійна підготовка;
- трудова діяльність;
- участь у бойових діях;
- судимість.
Раніше ми повідомляли, як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних.
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