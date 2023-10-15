Чи впливатиме реєстр призовників на перетин кордону: відповідь юриста

Перевірка документів на пункті пропуску. Фото: ДПСУ

В Україні вже діє єдиний реєстр військовозобов'язаних. І він наповнений вже на понад 90%. У зв'язку з цим почала ширитися інформація, що ця система впливає на процес перетину кордону.

Так це чи ні, пояснює в Instagram адвокат Володимир Крекотня.

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Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — державний реєстр, що містить інформацію про всіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів віком від 17 до 60 років.

Адвокат Володимир Крекотня пояснює, що реєстр функціонує для виконання таких завдань:

ведення військового обліку громадян України;

забезпечення комплектування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань особовим складом в мирний час та в особливий період;

інформаційне забезпечення громадян України, у тому числі осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо виконання ними військового обов’язку.

"Як бачите, нічого, що було би пов’язане з перетином кордону. До того ж Державна прикордонна служба України та Державна митна служба України не мають доступу до Реєстру і не можуть його використовувати у своїй діяльності", — зауважує адвокат.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

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