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Будет ли влиять реестр призывников на пересечение границы: ответ юриста

15 октября 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Будет ли влиять реестр призывников на пересечение границы: ответ юриста
Проверка документа на пункте пропуска. Фото: ГНСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине уже действует единый реестр военнообязанных. И он наполнен уже более чем на 90%. В этой связи начала распространяться информация, что эта система влияет на процесс пересечения границы.

Так это или нет, объясняет в Instagram адвокат Владимир Крекотня.

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Как влияет реестр призывников на пересечение границы

Единый электронный реестр военнообязанных "Оберіг" — государственный реестр, содержащий информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.

Адвокат Владимир Крекотня объясняет, что реестр функционирует для выполнения следующих задач:

  • ведение военного учета граждан Украины;
  • обеспечение комплектования Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований личным составом в мирное время и в особый период;
  • информационное обеспечение граждан Украины, в том числе лиц, уволенных с военной службы, имеющих право на пенсию и членов семей погибших военнослужащих сведениями о выполнении воинской обязанности.

"Как видите, ничего, что было бы связано с пересечением границы. К тому же Государственная пограничная служба Украины и Государственная таможенная служба Украины не имеют доступа к Реестру и не могут его использовать в своей деятельности", отмечает адвокат.

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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