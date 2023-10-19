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Спрячутся ли украинцы от мобилизации, если их данных нет в Э-реестре

19 октября 2023 13:54
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Смогут ли избежать мобилизации украинцы, которых нет в реестре военнообязанных
Сотрудники территориального центра комплектования. Фото: Facebook/ООТЦК и СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Из-за российской военной агрессии в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП, чтобы стать на военный учет или обновить свои военно-учетные данные. После чего таких граждан могут призвать в ряды ВСУ. Однако есть и те, кто пытается избежать мобилизации.

Смогут ли уклонисты скрываться и дальше, если их данных нет в электронном реестре военнообязанных, рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

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Как пояснила чиновница, если данных лица нет в Реестре военнообязанных, то их могут взять из других реестров.

Она подчеркнула, что в современном мире человек оставляет "цифровой след", поэтому рано или поздно каждому военнообязанному придется прийти в территориальный центр комплектования и встать на военный учет.

"К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации. Готовятся изменения к нормативно-правовым актам, которые помогут урегулировать этот вопрос", — заявила Калмыкова.

Какие реестры могут использоваться для мобилизации

В Верховную Раду Украины внесен проект Закона №10062, уточняющий, какие именно реестры предоставят информацию для формирования Э-реестра военнообязанных. К ним относятся:

  • Единый государственный демографический реестр;
  • Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков;
  • Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
  • Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования;
  • Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах;
  • Ведомственная информационная система Государственной миграционной службы.

Законопроект предусматривает, что сбор других данных кроме указанных в нем запрещен.

Какие данные будут включены в реестр

Согласно новому законопроекту, в реестр будут включены следующие сведения:

  • фамилия Имя Отчество;
  • дата и место рождения;
  • пол;
  • гражданство;
  • образование;
  • профессия;
  • семейное положение;
  • адрес регистрации и проживания;
  • номер телефона;
  • электронная почта;
  • состояние здоровья;
  • военно-профессиональная подготовка;
  • трудовая деятельность;
  • участие в боевых действиях;
  • судимость.

 

Ранее мы сообщали, как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных.

Напомним, мы писали, будет ли влиять реестр призывников на пересечение границы.

Также мы рассказывали, какие данные украинцев получит система "Оберег" и кто получит доступ к ним.

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