Смогут ли избежать мобилизации украинцы, которых нет в реестре военнообязанных

Сотрудники территориального центра комплектования. Фото: Facebook/ООТЦК и СП

Из-за российской военной агрессии в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП, чтобы стать на военный учет или обновить свои военно-учетные данные. После чего таких граждан могут призвать в ряды ВСУ. Однако есть и те, кто пытается избежать мобилизации.

Смогут ли уклонисты скрываться и дальше, если их данных нет в электронном реестре военнообязанных, рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

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Реально ли избежать мобилизации, если в Э-реестре нет данных военнообязанного

Как пояснила чиновница, если данных лица нет в Реестре военнообязанных, то их могут взять из других реестров.

Она подчеркнула, что в современном мире человек оставляет "цифровой след", поэтому рано или поздно каждому военнообязанному придется прийти в территориальный центр комплектования и встать на военный учет.

"К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации. Готовятся изменения к нормативно-правовым актам, которые помогут урегулировать этот вопрос", — заявила Калмыкова.

Какие реестры могут использоваться для мобилизации

В Верховную Раду Украины внесен проект Закона №10062, уточняющий, какие именно реестры предоставят информацию для формирования Э-реестра военнообязанных. К ним относятся:

Единый государственный демографический реестр;

Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков;

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования;

Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах;

Ведомственная информационная система Государственной миграционной службы.

Законопроект предусматривает, что сбор других данных кроме указанных в нем запрещен.

Какие данные будут включены в реестр

Согласно новому законопроекту, в реестр будут включены следующие сведения:

фамилия Имя Отчество;

дата и место рождения;

пол;

гражданство;

образование;

профессия;

семейное положение;

адрес регистрации и проживания;

номер телефона;

электронная почта;

состояние здоровья;

военно-профессиональная подготовка;

трудовая деятельность;

участие в боевых действиях;

судимость.

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