Смогут ли избежать мобилизации украинцы, которых нет в реестре военнообязанных

Спрячутся ли украинцы от мобилизации, если их данных нет в Э-реестре
Из-за российской военной агрессии в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП, чтобы стать на военный учет или обновить свои военно-учетные данные. После чего таких граждан могут призвать в ряды ВСУ. Однако есть и те, кто пытается избежать мобилизации.
Смогут ли уклонисты скрываться и дальше, если их данных нет в электронном реестре военнообязанных, рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.
Реально ли избежать мобилизации, если в Э-реестре нет данных военнообязанного
Как пояснила чиновница, если данных лица нет в Реестре военнообязанных, то их могут взять из других реестров.
Она подчеркнула, что в современном мире человек оставляет "цифровой след", поэтому рано или поздно каждому военнообязанному придется прийти в территориальный центр комплектования и встать на военный учет.
"К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации. Готовятся изменения к нормативно-правовым актам, которые помогут урегулировать этот вопрос", — заявила Калмыкова.
Какие реестры могут использоваться для мобилизации
В Верховную Раду Украины внесен проект Закона №10062, уточняющий, какие именно реестры предоставят информацию для формирования Э-реестра военнообязанных. К ним относятся:
- Единый государственный демографический реестр;
- Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков;
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
- Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования;
- Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах;
- Ведомственная информационная система Государственной миграционной службы.
Законопроект предусматривает, что сбор других данных кроме указанных в нем запрещен.
Какие данные будут включены в реестр
Согласно новому законопроекту, в реестр будут включены следующие сведения:
- фамилия Имя Отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- гражданство;
- образование;
- профессия;
- семейное положение;
- адрес регистрации и проживания;
- номер телефона;
- электронная почта;
- состояние здоровья;
- военно-профессиональная подготовка;
- трудовая деятельность;
- участие в боевых действиях;
- судимость.
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