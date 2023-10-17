Мобілізація в Україні — як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр

Український військовий працює за комп'ютером. Фото: armyinform.com.ua

Як відомо, ще на початку жовтня поточного року в Україні запрацював електронний реєстр під назвою "Оберіг". Цю систему наповнили інформацією з різних баз про військовозобов'язаних, призовників, резервістів та військовослужбовців. Також у кожного чоловіка з’явиться електронний кабінет, електронний військовий квиток та електрона облікова книжка.

У Міністерстві оборони запевняють, що такий інструмент вкрай необхідний для нашої країни, щоб поставити на військовий облік всіх чоловіків. Крім того, він допоможе відстежувати тих, хто ухиляється від військової служби. Як саме, розповіла заступник міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

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Так, за словами Калмикової, в системі "Оберіг" буде вся інформація, що й у додатку "Дія", та навіть більше:

місце роботи;

місце проживання;

сімейний стан;

дані батьків;

вакцинація;

освіта;

права на використання зброї;

наявність посвідчення водія;

покупка нерухомості або авто;

дані про володіння іноземними мовами;

дані про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації тощо.

Тож, за допомогою електронного обміну базами даних в системі "Оберіг" буде відображатися, якими послугами користується чоловік та де він знаходиться. Тобто всіх чоловіків будуть відстежувати майже в онлайн-режимі.

"Нам потрібно знати, який ресурс є в країні, щоб доповнювати підрозділи та робити ротації. У нас іде тяжка війна, яку нам потрібно виграти. 2024 року 90% чоловіків буде стояти на військовому обліку. Я раджу чоловікам не ховатися від мобілізації, а прийти самим у військкомат та вибрати той підрозділ, де вони хочуть служити та мобілізуватися", — наголосила заступниця міністра.

Раніше ми повідомляли, чи впливатиме реєстр призовників на перетин кордону.

Нагадаємо, ми писали, які дані українців отримає система "Оберіг" і хто матиме доступ до них.

Також ми розповідали, які головні плюси та мінуси електронного реєстру військовозобов'язаних.