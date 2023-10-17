Мобилизация в Украине — как будут искать уклонистов через Э-реестр

Украинский военный работает за компьютером. Фото: armyinform.com.ua

Как известно, еще в начале октября текущего года в Украине заработал электронный реестр под названием "Оберіг". Данную систему наполнили информацией из разных баз о военнообязанных, призывниках, резервистах и военнослужащих. Также у каждого мужчины появится электронный кабинет, электронный военный билет и электронная учетная книжка.

В Министерстве обороны уверяют, что такой инструмент очень необходим для нашей страны, чтобы поставить на военный учет всех мужчин. Кроме того, он поможет отслеживать уклонистов от военной службы. Как именно рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

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Так, по словам Калмыковой, в системе "Оберіг" будет вся информация, что и в приложении "Дія", и даже больше:

место работы;

место жительства;

семейное положение;

данные родителей;

вакцинация;

образование;

права на использование оружия;

наличие удостоверения водителя;

покупка недвижимости или авто;

данные о владении иностранными языками;

данные о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации.

Итак, с помощью электронного обмена базами данных в системе "Оберіг" будет отображаться, какими услугами пользуется человек и где он находится. То есть всех мужчин будут отслеживать почти в онлайн режиме.

"Нам нужно знать, какой ресурс есть в стране, чтобы пополнять подразделения и делать ротации. У нас идет тяжелая война, которую нам нужно выиграть. В 2024 году 90% мужчин будут стоять на военном учете. Я советую мужчинам не прятаться от мобилизации, а прийти самим в военкомат и выбрать то подразделение, где они хотят служить и мобилизоваться", — подчеркнула замминистра.

Ранее мы сообщали, будет ли влиять реестр призывников на пересечение границы.

Напомним, мы писали, какие данные украинцев получит система "Оберіг" и кто получит доступ к ним.

Также мы рассказывали, какие главные плюсы и минусы электронного реестра военнообязанных.