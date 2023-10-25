Мобілізація в Україні — що робити, якщо є бронь, але вам прийшла повістка

Військовозобов'язаному чоловіку прийшла повістка. Фото: google.com

Дія воєнного стану та загальної мобілізації в Україні триватиме до 15 листопада 2023 року. Імовірно, що і після цієї дати особливий правовий режим буде продовжено. А тому до лав ЗСУ й надалі призиватимуть військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки та за станом здоровʼя можуть виконувати військовий обовʼязок.

Чи можуть забрати до війська чоловіка, якщо в нього є бронь від мобілізації, та що робити, якщо заброньованому працівнику прийшла повістка, розповідаємо далі в матеріалі.

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Що таке бронювання від мобілізації

Бронювання — це та сама відстрочка від мобілізації, але яка надається виключно працівникам органів державної влади, підприємств, установ і організацій з метою забезпечення їхнього функціонування в особливий період.

Це питання регулюється ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки, визначає наказ № 952 Міністерства економіки України.

Хто підлягає бронюванню

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах;

органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Кому дозволено бронювати працівників та яким критеріям мають відповідати підприємства, установи та організації — дізнавайтеся за посиланням.

Чи можуть мобілізувати людину, у якої є бронь

Відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", представники ТЦК не мають права мобілізувати людину, яка має бронювання від військової служби.

Втім трапляються випадки, коли співробітники ТЦК зловживають своїми повноваженнями та через необізнаність громадян видають повістки заброньованим громадянам, відправляють на проходження ВЛК і далі розподіляють по військових частинах для несення служби.

Річ у тім, що бронювання стосується лише військовозобов'язаних, на військовослужбовців воно не розповсюджується.

Тому факт бронювання військовозобов'язаної особи після її призову на військову службу не може розглядатися як поважна причина для її звільнення з військової служби під час воєнного стану на підставі підп. "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу".

Що робити, якщо прийшла повістка, але є бронь

Проте, слід пам'ятати, що навіть ті військовозобов'язані чоловіки, які мають бронь, але отримали повістку, повинні явитися до ТЦК та СП. Із собою необхідно взяти документи, які підтверджують наявність відстрочки від військової служби. Це може бути витяг наказу про бронювання.

Вас, звичайно, можуть попросити уточнити ваші дані. Також можуть попросити пройти військово-лікарську комісію, але не мають права мобілізувати, оскільки ви вже підтвердили, що є бронь.

Раніше ми пояснювали, яких помилок найчастіше припускаються роботодавці при бронюванні працівників та як їх можна уникнути.

Нагадаємо, ми писали, юрист назвав умови, коли бронь не захищає від мобілізації.

Також ми повідомляли, як має проходити мобілізація осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, та чи зберігаються соціальні виплати з безробіття.