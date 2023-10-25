Мобилизация в Украине — что делать, если есть бронь, но вам пришла повестка

Пришла повестка, но есть бронь: нужно ли украинцам идти в ТЦК
Действие военного положения и общей мобилизации в Украине продлится до 15 ноября 2023 года. Вероятно, что и после этой даты особый правовой режим будет продлен. Поэтому в ряды ВСУ и дальше будут призывать военнообязанных мужчин, которые не имеют отсрочки и по состоянию здоровья могут выполнять военную обязанность.
Могут ли забрать в армию мужчину, если у него есть бронь от мобилизации и что делать, если забронированному работнику пришла повестка, рассказываем далее в материале.
Что такое бронирование от мобилизации
Бронирование — это та же отсрочка от мобилизации, но предоставляемая исключительно работникам органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций с целью обеспечения их функционирования в особый период.
Этот вопрос регулируется ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики, определяет приказ №952 Министерства экономики Украины.
Кто подлежит бронированию
Бронированию подлежат работающие военнообязанные:
- в органах государственной власти, других государственных органах;
- органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Кому разрешено бронировать работников и каким критериям должны отвечать предприятия, учреждения и организации — узнайте по ссылке.
Могут ли мобилизовать человека, у которого есть бронь
Согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", представители ТЦК не имеют права мобилизовать человека, имеющего бронирование от военной службы.
Впрочем, случаи, когда сотрудники ТЦК злоупотребляют своими полномочиями и по неосведомленности граждан выдают повестки забронированным гражданам, отправляют на прохождение ВВК и дальше распределяют по военным частям для несения службы.
Дело в том, что бронирование касается только военнообязанных, на военнослужащих оно не распространяется.
Поэтому факт бронирования военнообязанного лица после его призыва на военную службу не может рассматриваться как уважительная причина для его увольнения с военной службы во время военного положения на основании подп. "ґ" п. 2 ч. 4 ст. 26 ЗУ О воинской обязанности и военной службе".
Что делать, если пришла повестка, но есть бронь
Однако следует помнить, что даже те военнообязанные мужчины, которые имеют бронь, но получили повестку, должны явиться в ТЦК и СП. С собой необходимо взять документы, подтверждающие наличие отсрочки от военной службы. Это может быть выписка приказа о бронировании.
Вас, конечно, могут попросить уточнить ваши данные. Также могут попросить пройти военно-врачебную комиссию, но не имеют права мобилизовать, поскольку вы уже подтвердили, что есть бронь.
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