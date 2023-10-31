Отсрочка от мобилизации через Дія — что известно о новой онлайн-услуге

Человек пользуется приложением "Дія" в телефоне. Фото: gsminfo.com.ua

Пока в Украине будет действовать всеобщая мобилизация, продолжится процесс вручения повесток военнообязанным мужчинам. Довольно долго ходили слухи, что повестки будут приходить через приложение " Дія". Однако украинские власти их опровергли. И все же в приложении скоро появятся услуги, которые упростят мобилизацию. В частности может появиться онлайн-услуга электронного бронирования работников от мобилизации.

Известно, что ее разрабатывает Минцифры совместно с Минэкономики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики в интервью Forbes.

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Так, в ведомстве заявили, что электронное бронирование планируется запустить до конца 2023 года. Поэтому к Новому году услуга будет доступна в каждом смартфоне, где установлено приложение "Дія".

Минцифры отвечает за работу технической части, а за регуляторную часть ответственность несет Минэкономики.

В Минэкономики отмечают ключевой момент — согласование постановления Кабмина, которое будет регулировать "є-Бронирование", с органами центральной власти, Пенсионным фондом, налоговой, заинтересованным бизнесом и т.д.

В чем преимущество онлайн-бронирования

Для военнообязанных мужчин, имеющих бронь от мобилизации, наибольшим преимуществом будет то, что в "Дія" будет выписка, который он сможет показать при проверке его рабочими ТЦК или пересечения границы.

Для работодателей наибольший плюс состоит в том, что процесс бронирования сотрудников, согласование списков лиц и вынесение окончательного решения будет более быстрым.

Также с помощью сервиса можно будет бронировать работника по дефицитной специальности. Введя его данные в системе, можно увидеть подпадает ли данный работник под бронь.

Бронирование работника от мобилизации онлайн. Фото: depositphotos.com

Как будет предварительно работать "є-Бронирование" в "Дія"

Как отмечают в Министерстве экономики, пока нет окончательной версии механизма, поскольку еще будут вноситься определенные изменения. Но он будет выглядеть предварительно следующим образом:

Руководители предприятия через онлайн-услугу "Бронирование" в приложении "Дія" смогут узнать, сколько военнообязанных работников они имеют право забронировать. Это станет возможным благодаря обмену данными между реестрами органов государственной власти, Министерства обороны и Генштаба ВСУ. Далее можно ввести в сервис учетные данные конкретного работника, чтобы проверить, подпадает ли он под бронирование, имеет ли дефицитную военную специальность, нужно ли обновить данные в ТЦК и т.д. Если человек подвергается всем критериям бронирования, получает отсрочку от призыва на военную службу на полгода. Если данные нужно уточнить, то механизм предусматривает возможность бронирования на один месяц. За это время человек должен обратиться к ТЦК и актуализировать данные. После этого компания сможет полноценно забронировать такого работника. Забронированные работники будут получать выписку из реестра забронированных военнообязанных. Он будет содержать QR-код, считываемый сотрудниками ТЦК, ГПСУ при пересечении границы и т.д.

Добавим, что в настоящее время в Украине насчитывается до 500 тысяч забронированных мужчин, работающих на критических объектах Украины.

Ранее мы сообщали, что военнообязанные украинцы могут проверить и обновить данные о себе в системе Оберіг.

Напомним, мы писали, нужно ли украинцам идти в ТЦК, если есть брони от мобилизации.

Также мы рассказывали, как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных.