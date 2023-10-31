Отсрочка от мобилизации через Дія — что известно о новой онлайн-услуге

В "Дія" появится новая важная онлайн-услуга во время мобилизации
Пока в Украине будет действовать всеобщая мобилизация, продолжится процесс вручения повесток военнообязанным мужчинам. Довольно долго ходили слухи, что повестки будут приходить через приложение "Дія". Однако украинские власти их опровергли. И все же в приложении скоро появятся услуги, которые упростят мобилизацию. В частности может появиться онлайн-услуга электронного бронирования работников от мобилизации.
Известно, что ее разрабатывает Минцифры совместно с Минэкономики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики в интервью Forbes.
Услуга "є-Бронирование" в "Дія" — когда заработает
Так, в ведомстве заявили, что электронное бронирование планируется запустить до конца 2023 года. Поэтому к Новому году услуга будет доступна в каждом смартфоне, где установлено приложение "Дія".
Минцифры отвечает за работу технической части, а за регуляторную часть ответственность несет Минэкономики.
В Минэкономики отмечают ключевой момент — согласование постановления Кабмина, которое будет регулировать "є-Бронирование", с органами центральной власти, Пенсионным фондом, налоговой, заинтересованным бизнесом и т.д.
В чем преимущество онлайн-бронирования
Для военнообязанных мужчин, имеющих бронь от мобилизации, наибольшим преимуществом будет то, что в "Дія" будет выписка, который он сможет показать при проверке его рабочими ТЦК или пересечения границы.
Для работодателей наибольший плюс состоит в том, что процесс бронирования сотрудников, согласование списков лиц и вынесение окончательного решения будет более быстрым.
Также с помощью сервиса можно будет бронировать работника по дефицитной специальности. Введя его данные в системе, можно увидеть подпадает ли данный работник под бронь.
Как будет предварительно работать "є-Бронирование" в "Дія"
Как отмечают в Министерстве экономики, пока нет окончательной версии механизма, поскольку еще будут вноситься определенные изменения. Но он будет выглядеть предварительно следующим образом:
- Руководители предприятия через онлайн-услугу "Бронирование" в приложении "Дія" смогут узнать, сколько военнообязанных работников они имеют право забронировать. Это станет возможным благодаря обмену данными между реестрами органов государственной власти, Министерства обороны и Генштаба ВСУ.
- Далее можно ввести в сервис учетные данные конкретного работника, чтобы проверить, подпадает ли он под бронирование, имеет ли дефицитную военную специальность, нужно ли обновить данные в ТЦК и т.д.
- Если человек подвергается всем критериям бронирования, получает отсрочку от призыва на военную службу на полгода.
- Если данные нужно уточнить, то механизм предусматривает возможность бронирования на один месяц. За это время человек должен обратиться к ТЦК и актуализировать данные. После этого компания сможет полноценно забронировать такого работника.
- Забронированные работники будут получать выписку из реестра забронированных военнообязанных. Он будет содержать QR-код, считываемый сотрудниками ТЦК, ГПСУ при пересечении границы и т.д.
Добавим, что в настоящее время в Украине насчитывается до 500 тысяч забронированных мужчин, работающих на критических объектах Украины.
Ранее мы сообщали, что военнообязанные украинцы могут проверить и обновить данные о себе в системе Оберіг.
Напомним, мы писали, нужно ли украинцам идти в ТЦК, если есть брони от мобилизации.
Также мы рассказывали, как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных.
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