Мобилизация автотранспорта в Украине — кто обязательно должен предоставить данные в ТЦК

Военные проверяют документы граждан на блокпосту. Фото: 72 ОМбр

С 24 февраля 2022 года в Украине идет всеобщая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Вместе с тем в стране происходит и мобилизация транспортных средств. Таким образом, учреждения, организации и граждане-владельцы авто и других ТС должны подавать в ТЦК и СП данные о наличии автотранспорта, техническом состоянии, а также о гражданах, работающих на таких транспортных средствах и технике. Делать это нужно дважды в год. В противном случае возможно наказание.

Об этом говорится в Положении о военно-транспортном долге.

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Какую информацию необходимо предоставлять ТЦК и СП

Так, в случае изменениями данных предприятия или статуса транспорта следует предоставить обновленную информацию ТЦК и СП.

В частности, военкоматы должны знать о:

изменении наименования предприятия или формы собственности;

отправлении транспортных средств и техники в другие регионы или за пределы территории Украины на длительное время;

передаче права собственности на транспортные средства и технику другим юридическим лицам или гражданам в долгосрочную аренду (лизинг);

начале залога транспортного средства или техники;

других случаях, когда делается невозможным передача транспортных средств и техники военным формированием.

Военнообязанные украинцы в ТЦК и СП. Фото: Getty Images

Какое наказание грозит за несоблюдение требований

За несоблюдение требований Положения граждане Украины несут административную ответственность.

За несвоевременное информирование об автотранспорте ТЦК и СП юрлица должны заплатить штраф в размере от 5 100 грн до 8 500 грн.

Важно: данные правила не распространяются на физических лиц-предпринимателей.

Ранее мы писали, что в оборонном комитете Совета предложили мобилизовать мужчин не только в ряды ВСУ.

Напомним, мы сообщали, что в Украине планируют создать рекрутинговые агентства для набора в ВСУ.

Также мы рассказывали, что в Украине хотят запустить "смарт-мобилизацию".