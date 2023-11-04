Мобилизация автотранспорта в Украине — кто обязательно должен предоставить данные в ТЦК

В Украине мобилизуют автотранспорт — кто должен немедленно предоставить данные в ТЦК
С 24 февраля 2022 года в Украине идет всеобщая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Вместе с тем в стране происходит и мобилизация транспортных средств. Таким образом, учреждения, организации и граждане-владельцы авто и других ТС должны подавать в ТЦК и СП данные о наличии автотранспорта, техническом состоянии, а также о гражданах, работающих на таких транспортных средствах и технике. Делать это нужно дважды в год. В противном случае возможно наказание.
Об этом говорится в Положении о военно-транспортном долге.
Какую информацию необходимо предоставлять ТЦК и СП
Так, в случае изменениями данных предприятия или статуса транспорта следует предоставить обновленную информацию ТЦК и СП.
В частности, военкоматы должны знать о:
- изменении наименования предприятия или формы собственности;
- отправлении транспортных средств и техники в другие регионы или за пределы территории Украины на длительное время;
- передаче права собственности на транспортные средства и технику другим юридическим лицам или гражданам в долгосрочную аренду (лизинг);
- начале залога транспортного средства или техники;
- других случаях, когда делается невозможным передача транспортных средств и техники военным формированием.
Какое наказание грозит за несоблюдение требований
За несоблюдение требований Положения граждане Украины несут административную ответственность.
За несвоевременное информирование об автотранспорте ТЦК и СП юрлица должны заплатить штраф в размере от 5 100 грн до 8 500 грн.
Важно: данные правила не распространяются на физических лиц-предпринимателей.
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