Адвокат рассказал, могут ли мобилизовать мужчину в возрасте до 25 лет, если он не был в армии

Военнообязанному мужчине выписывают повестку на улице. Фото: ПОТЦК и СП

В мае этого года Верховная Рада приняла проект №9281, предусматривающий уменьшение предельного возраста пребывания мужчин на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, могут ли мобилизовать мужчину в возрасте до 25 лет, если он не был в армии.

Об этом Ростислав Кравец рассказал в комментарии Факты ICTV.

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Адвокат объяснил, что украинцев до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только с их согласия.

"То есть мобилизовывать мужчин до 25 лет, которые не проходили службу, запрещено. Сделать это можно только с их согласия", — отметил Кравец.

Однако если мужчина имеет статус военнообязанного, то мобилизовать до 25 лет его имеют право. По словам адвоката, понятия "призывник" и "военнообязанный" часто путают, считая их одним и тем же, но это не так.

Призывники — это лица, которые приписаны к призывным участкам. Они подлежат призыву на срочную службу или еще не проходили ее. Военнообязанные — это лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период.

"Для этих двух категорий даже существуют различные военные учеты. То есть отдельный учет для призывников и отдельный для военнообязанных. Учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и удостоверения о приписке к призывному участку (для призывников) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (для военнообязанных)", — пояснил Кравец.

Адвокат подытожил, что если мужчина до 25 лет не служил армии, то его мобилизовать не могут. А вот мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут мобилизовать даже без опыта прохождения военной службы.

Адвокат подытожил, что, если мужчина до 25 лет не служил в армии, то его мобилизовать не могут. А вот мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут мобилизовать даже без опыта прохождения военной службы.

Напомним, глава Минобороны Рустем Умеров подписал Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Он определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет. В частности, ВСУ перейдут на военную службу по контракту.

Также мы писали, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября. Как следствие, украинцам продолжают вручать повестками. Мужчины призывного возраста могут получить три вида повесток даже при наличии определенных болезней.