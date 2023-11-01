Як обігріти помешкання без опалення та самому зігрітися — ефективні поради

Дівчина намагається зігрітися у холодній квартирі. Фото: istockphoto.com

Цього року, як і минулого, перед українцями стоїть багато викликів. Зокрема через обстріли росії по українській енергосистемі є ризик відключень світла та опалення. А тому важливо підготуватися до будь-яких сценаріїв і знати, як боротися з холодом.

Як зберігати тепло в оселі й самому не мерзнути у власному помешканні, розповіли експерти Sante Plus.

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Як утеплити оселю

1. Інтер'єрний текстиль

Килими на підлозі, цупкі штори можуть обмежити втрату тепла. До речі, наші батьки та дідусі й бабусі вішали на стінки в кімнаті килими не тільки для краси, а й щоб зберегти тепло й утеплити ту стінку, від якої найбільше йде холод.

2. Більше сонця

Якщо в холодну пору року на вулиці вийшло сонечко, впускайте його в оселю, адже це одне з природних джерел тепла. У найтепліші періоди дня провітрюйте помешкання протягом 15 хвилин.

3. Закривайте віконниці на ніч

Як тільки настане ніч, не забудьте закрити жалюзі та віконниці, щоб уникнути втрат тепла.

4. Уникайте протягів

Холодне повітря різко знижує температуру, тому ви повинні обов'язково тримати двері та вікна зачиненими або навіть запечатати їх. Придбайте спеціальні запобіжники від протягів та закріпіть їх на зовнішніх та внутрішніх дверях.

5. Утепліть двері

Маючи тільки одні металеві двері, ви будете втрачати дуже багато тепла. За можливості зніміть декоративне зовнішнє покриття та покладіть всередину мінеральну вату.

Утеплити приміщення допоможуть ще одні двері, навіть дерев’яні. Прошарок повітря між дверима зможе втримати тепло у квартирі. Також між дверима та коробкою можна додати гумові або поролонові ущільнювачі, закривши щілини.

Існують різні види штор, навіть для дверей. Якщо потрібно зберегти тепло у квартирі, повісьте їх зсередини на вхідні двері. Якщо ви живете в будинку, захистіть тепловими завісами всі входи. Частина штори має "збиратися" на підлозі, щоб діяти як блокатор протягу.

6. Утепліть вікна

Вікна краще на зиму закривати аркушами ДВП, ДСП або OСП. Ще один гарний варіант — екструдований пінополістирол товщиною не менше 3 см. Якщо немає змоги закупити спеціальні утеплювачі, можна забити вікна ковдрами. Це допоможе утримати тепло в оселі вночі. Дерев’яні вікна слід підготувати до зими поролоновими або гумовими ущільнювачами.

Як утеплити оселю, щоб не мерзнути взимку. Фото: depositphotos.com

Як зігрітися, якщо в помешканні немає опалення

Ці прості та дієві поради допоможуть швидко зігрітися та не мерзнути у будинку без опалення:

ковдри, пледи та невеликі грілки допоможуть зігрітися у будь-яку мить;

допоможуть зігрітися у будь-яку мить; одягайтеся тепло, у кілька шарів одягу . Дуже важливо носити якісну спідню білизну з довгими рукавами та вибирати одяг, який щільно прилягає до тіла;

. Дуже важливо носити якісну спідню білизну з довгими рукавами та вибирати одяг, який щільно прилягає до тіла; термобілизна допоможе зберегти тепло вашого тіла та не мерзнути;

допоможе зберегти тепло вашого тіла та не мерзнути; гарячі напої — дин із найефективніших способів підвищити температуру тіла — випити смачний чай, компот, гарячий шоколад, какао або ж наваристий бульйон;

— дин із найефективніших способів підвищити температуру тіла — випити смачний чай, компот, гарячий шоколад, какао або ж наваристий бульйон; не сидіть на одному місці занадто довго, регулярно вставайте та рухайтеся, чимось займайтеся;

занадто довго, регулярно вставайте та рухайтеся, чимось займайтеся; зігрійте речі перед тим, як одягнутися: вставши вранці, зігрійте одяг феном. Зверніть увагу, що з феном завжди слід поводитися обережно;

перед тим, як одягнутися: вставши вранці, зігрійте одяг феном. Зверніть увагу, що з феном завжди слід поводитися обережно; зігрійте ліжко перед сном: це можна, знову ж таки, зробити за допомогою фена або розкласти грілки, чи пляшки з гарячою водою.

Раніше ми писали, чим правильно заклеїти вікна напередодні зими.

Нагадаємо, ми розповідали, як українцям підготуватись до відключень світла та чим запасатися вже зараз.

Також ми повідомляли, як швидко висушити одяг після прання, якщо батареї не гріють, а на вулиці дощ.