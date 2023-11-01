Как обогреть жилье без отопления и самому согреться — эффективные советы

Девушка пытается согреться в холодной квартире. Фото: istockphoto.com

В этом году, как и в прошлом, перед украинцами стоит много вызовов. В частности из-за обстрелов россии по украинской энергосистеме существует риск отключений света и отопления. Поэтому важно подготовиться к любым сценариям и знаки, как бороться с холодом.

Как сохранить тепло в помещении и самому не мерзнуть в собственном доме, рассказали эксперты Sante Plus.

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Как утеплить дом

1. Интерьерный текстиль

Ковры на полу, плотные шторы могут ограничить потерю тепла. Кстати, наши родители, дедушки и бабушки вешали на стенки в комнате ковры не только для красоты, но и чтобы сохранить тепло и утеплить ту стенку, от которой больше всего идет холод.

2. Больше солнца

Если в холодное время года на улицы вышло солнышко, впускайте его в дом, ведь это один из природных источников тепла. В самые теплые периоды дня проветривайте квартиру в течение 15 минут.

3. Закрывайте ставни на ночь

Как только наступит ночь, не забудьте закрыть жалюзи и ставни во избежание потерь тепла.

4. Избегайте сквозняков

Холодный воздух резко снижает температуру, поэтому вы должны обязательно держать дверь и окна закрытыми или даже запечатать их. Приобретите специальные предохранители от сквозняков и закрепите их на наружных и внутренних дверях.

5. Утеплите дверь

Имея только одну металлическую дверь, вы будете терять очень много тепла. По возможности снимите декоративное наружное покрытие и уложите внутрь минеральную вату.

Утеплить помещение помогут еще одна дверь, даже деревянная. Прослойка воздуха между дверями сможет удержать тепло в квартире. Также между дверью и коробкой можно добавить резиновые или поролоновые уплотнители, закрыв щели.

Есть разные виды штор, даже для дверей. Если нужно сохранить тепло в квартире, повесьте их изнутри на входную дверь. Если вы живете в доме, защитите все входы тепловыми занавесами. Часть шторы должна "собираться" на полу, чтобы действовать как блокатор сквозняка.

6. Утеплите окна

Окна лучше на зиму закрывать листами ДВП, ДСП или OСП. Еще один хороший вариант — экструдированный пенополистирол толщиной не менее 3 см. Если нет возможности закупить специальные утеплители, можно забить окна одеялами. Это поможет удержать тепло в доме ночью. Деревянные окна следует подготовить к зиме поролоновыми или резиновыми уплотнителями.

Как утеплить жилище, чтобы не мерзнуть зимой. Фото: depositphotos.com

Как согреться, если в доме нет отопления

Эти простые и действенные советы помогут быстро согреться и не мерзнуть в доме без отопления:

одеяла, пледы и небольшие грелки помогут согреться в любой момент;

помогут согреться в любой момент; одевайтесь тепло, в несколько слоев одежды . Очень важно носить качественное нижнее белье с длинными рукавами и выбирать одежду, плотно прилегающую к телу;

. Очень важно носить качественное нижнее белье с длинными рукавами и выбирать одежду, плотно прилегающую к телу; термобелье поможет сохранить тепло вашего тела и не мерзнуть;

поможет сохранить тепло вашего тела и не мерзнуть; горячие напитки — один из самых эффективных способов повысить температуру тела — выпить вкусный чай, компот, горячий шоколад, какао или наваристый бульон;

— один из самых эффективных способов повысить температуру тела — выпить вкусный чай, компот, горячий шоколад, какао или наваристый бульон; не сидите на одном месте слишком долго, регулярно вставайте и двигайтесь, чем-то занимайтесь;

слишком долго, регулярно вставайте и двигайтесь, чем-то занимайтесь; согрейте вещи перед тем, как одеться: встав утром, согрейте одежду феном. Обратите внимание, что с феном всегда следует обращаться осторожно;

перед тем, как одеться: встав утром, согрейте одежду феном. Обратите внимание, что с феном всегда следует обращаться осторожно; согрейте кровать перед сном: это можно, опять, сделать с помощью фена или разложить грелки, или бутылки с горячей водой.

Раньше мы писали, чем правильно заклеить окна в преддверии зимы.

Напомним, мы рассказывали, как украинцам подготовиться к отключениям света и чем запасаться уже сейчас.

Также мы сообщали, как быстро высушить одежду после стирки, если батареи не греют, а на улице дождь.