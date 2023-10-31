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Як швидко висушити одяг після прання, якщо батареї не гріють, а на вулиці дощ

31 жовтня 2023 20:35
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як швидко висушити одяг у сиру погоду та без опалення — робочі способи
Дівчина розвішує одяг на сушарку. Фото: freepik.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Коли за вікном ллє дощ або просто сира й холодна погода, а в помешканні ще й відсутнє опалення, висушити одяг — надскладна задача, особливо, якщо це рушники, светри, штани або білизна. Проте, існує кілька робочих способів, як це зробити швидко й без проблем. 

Ми зібрали для вас п'ять простих та дієвих лайфхаків, які точно стануть у пригоді у цей осінньо-зимовий сезон. 

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Сушимо одяг без опалення — п'ять робочих лайфхаків, які варто спробувати

1. Вентилятор

На перший погляд, це звучить дивно, але одяг висихає швидко там де циркулює повітря. Тому потоки повітря допоможуть прискорити процес висихання одягу. Також можна буде уникнути неприємного запаху сирості.

Якщо хочете зекономити електроенергію, вішайте одяг там, де є протяг. 

2. Електричний радіатор

Варто розвісити одяг поруч з ним, але в жодному разі не класти одяг на сам радіатор. Також слідкуйте, щоб одяг не був надто вологим і навколо радіатора не виникла калюжа.

3. Рушники

Зайву вологу можна віджати за допомогою махрового рушника: заверніть річ в рушник як рулет й обережно відіжміть руками. 

4. Духовка

Якщо потрібно висушити одяг впродовж 1-1,5 години, можна скористатися духовою шафою:

  • розігріваємо духовку до максимуму
    — 250-300°С;
  • ставимо стілець на відстані 30-35 см від неї або вішаємо недалеко плечики, ставимо невеличку сушарку тощо;
  •  розвішуємо вологий одяг;
  • відкриваємо дверцята розігрітої духовки та чекаємо.

5. Кондиціонер

Якщо в квартирі ще не увімкнули опалення, можна скористатися кондиціонером, включивши його на обігрів. Краще поставити температуру 25-26°С.

Вішаємо вологі сорочку чи штани на спинку стільця, чи будь-яким іншим способом, щоб на них потрапляли потоки теплого повітря. 

Слід зауважити, що речі необхідно періодично перевертати, щоб вони просушилися з обох сторін. 

 

Сушимо одяг без опалення — п'ять робочих лайфхаків, які варто спробувати
Жінка розвішує випраний одяг. Фото: depositphotos.com

Яких правил слід дотримуватися, щоб одяг швидше висох 

  • кладіть у пральну машинку менше одягу, заповнюйте приблизно на 50-60%, тоді він буде менш вологим;
  • якщо тканина дозволяє, обирайте сильніший режим віджиму;
  • коли розвішуєте білизну, максимально розправляйте та струшуйте, щоб у складках не накопичувалася зайва волога;
  • на сушці розміщуйте посередині невеликі речі, а об'ємні та великі вішайте з боків;
  • не варто нашаровувати одну річ на іншу;
  • двічі на добу перевертайте білизну та розправляйте — це прискорить висихання;
  • окремі речі варто сушити на плічках — сорочки, футболки, светри, кофти. 

 

Як швидко висушити одяг у сиру погоду та без опалення — робочі способи
Дівчина розвішує рушники на сушарку. Фото: freepik.com

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