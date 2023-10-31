Как быстро высушить одежду в сырую погоду и без отопления — рабочие способы

Девушка развешивает одежду на сушилке. Фото: freepik.com

Когда за окном льет дождь или просто сырая и холодная погода, а в доме еще и отсутствует отопление, высушить одежду — сверхсложная задача, особенно, если это полотенца, свитера, брюки или белье. Однако существует несколько рабочих способов, как это сделать быстро и без проблем.

Мы собрали для вас пять простых и действенных лайфхаков, которые пригодятся в этот осенне-зимний сезон.

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1. Вентилятор

На первый взгляд, это звучит странно, но одежда высыхает быстро там, где циркулирует воздух. Потому потоки воздуха помогут ускорить процесс высыхания одежды. Также можно будет избежать неприятного запаха сырости.

Если хотите сэкономить электроэнергию, вешайте одежду там, где есть сквозняк.

2. Электрический радиатор

Следует развесить одежду рядом с ним, но ни в коем случае не класть одежду на сам радиатор. Также следите, чтобы одежда не была слишком влажной и вокруг радиатора не возникла лужа.

3. Полотенца

Лишнюю влагу можно отжать с помощью махрового полотенца: заверните вещь в полотенце как рулет и осторожно отожмите руками.

4. Духовка

Если нужно высушить одежду в течение 1-1,5 часов, можно воспользоваться духовым шкафом:

нагреваем духовку до максимума

— 250-300°С;

— 250-300°С; ставим стул на расстоянии 30-35 см от нее или вешаем недалеко плечики, ставим небольшую сушилку и т.п.;

развешиваем влажную одежду;

открываем дверцу разогретой духовки и ждем.

5. Кондиционер

Если в квартире еще не включили отопление, то можно воспользоваться кондиционером, включив его на обогрев. Лучше поставить температуру 25-26°С.

Вешаем влажную рубашку или штаны на спинку стула или любым другим способом, чтобы на них попадали потоки теплого воздуха.

Следует заметить, что вещи нужно периодически переворачивать, чтобы они просушились с обеих сторон.

Женщина развешивает постиранную одежду. Фото: depositphotos.com

Каких правил следует придерживаться, чтобы одежда быстрее высохла

кладите в стиральную машинку меньше одежды, заполняйте примерно на 50-60%, тогда они будут менее влажными;

если ткань позволяет, выбирайте более сильный режим отжима;

когда развешиваете белье, максимально расправляйте и встряхивайте, чтобы в складках не накапливалась лишняя влага;

на сушке размещайте посредине небольшие вещи, а объемные и большие вешайте по бокам;

не стоит наслаивать одну вещь на другую;

дважды в сутки переворачивайте белье и расправляйте — это ускорит высыхание;

отдельные вещи следует сушить на плечиках — рубашки, футболки, свитера, кофты.

Девушка развешивает полотенца на сушилке. Фото: freepik.com

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