Чим можна ефективно заклеїти вікна напередодні зими — дієві лайфхаки

Людина, яка утеплює вікна напередодні зими. Фото: скриншот з YouTube

Наближаються зима і мінусова температура, тому важливо добре підготуватися до холодів, зокрема утеплити свою квартиру. Щоб зробити температуру вдома комфортною, варто гарно ізолювати свої вікна, тобто заклеїти так, щоб не проходив холод через них.

Новини.LIVE пояснив, чим варто заклеїти свої вікна напередодні зими.

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Навіть якщо вдома є опалення та висока температура повітря, це не дає гарантії того, що не буде холодно. Справа в тому, що холод може проникати в будинок або квартиру через погано ізольовані вікна, тому на це варто звернути особливу увагу.

Щоб прибрати цю проблему, потрібно добре заклеїти свої вікна, а зробити це можна за допомогою кількох способів.

Чоловік, який заклеює свої вікна. Фото: скриншот з YouTube

Чим потрібно ізолювати вікна перед холодами

Паперова замазка

Щоб заклеїти вікна цим засобом, варто розуміти, як його правильно приготувати. Щоб його зробити, потрібно взяти розмочений туалетний папір, газети або серветки. До розмоченої маси додати дві частини крейди, яку перед цим варто потовкти.

Внаслідок цього отримаєте пластичну масу, якою можна заклеїти навіть найменші щілини.

Поролон чи вата

Заклеювання вікон ватою чи поролоном є гарним варіантом для того, щоб закрити великі щілини або шви. Але варто розуміти, що на цей матеріал потрібно наклеїти скотч або паперову стрічку, які допоможуть зафіксувати його та не дати холоду проникати в дім або квартиру.

Утеплення вікон поролоном. Фото: скриншот з YouTube

Парафін чи частини парафінової свічки

Якщо ви обрали цей варіант ізолювання своїх вікон, варто знати, як це правильно зробити. Потрібно взяти парафін або часточки свічки і розплавати їх на водяній бані. Потім наберіть у шприц і покладіть цей матеріал у стики та щілини.

Головною перевагою парафіну є той факт, що він здатний швидко тверднути і добре ізолювати протяги.

Які ще існують способи та що варто знати

Щоб заклеїти свої вікна, можна обрати не тільки вищеперелічені матеріали. Можна використовувати покупні засоби, наприклад теплоощадну плівку, яка може приклеюватися до склопакета, скотч або ущільнювач, який має клейку основу.

Але варто пам’ятати, що перед ізолюванням вікон потрібно ретельно їх помити.

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