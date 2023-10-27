Чем можно эффективно заклеить окна в преддверии зимы — действенные лайфхаки

Больше никаких сквозняков: чем правильно заклеить окна в преддверии зимы
Приближаются зима и минусовая температура, поэтому важно хорошо подготовиться к холодам, в частности утеплить свою квартиру. Чтобы сделать температуру дома комфортной, следует хорошо изолировать свои окна, то есть заклеить их так, чтобы не проходил холод через них.
Новини.LIVE объяснил, чем следует заклеить свои окна в преддверии зимы.
Даже если дома есть отопление и температура воздуха высокая, это не дает гарантии того, что не будет холодно. Дело в том, что холод может проникать в дом или квартиру через плохо изолированные окна, поэтому на это следует обратить особое внимание.
Чтобы устранить эту проблему, нужно хорошо заклеить свои окна, а сделать это можно с помощью нескольких способов.
Чем нужно изолировать окна перед холодами
Бумажная замазка
Чтобы заклеить окна этим средством, следует понимать, как его правильно приготовить. Чтобы его сделать, нужно взять размоченную туалетную бумагу, газеты или салфетки. К размоченной массе добавить две части мела, которые перед этим следует растолочь.
В результате получите пластичную массу, которой можно заклеить даже самые маленькие щели.
Поролон или вата
Заклеивание окон ватой или поролоном является хорошим вариантом при больших щелях или швах. Но следует понимать, что на этот материал нужно наклеить скотч или бумажную ленту, которые помогут зафиксировать его и не дадут холоду проникнуть в дом или квартиру.
Парафин или части парафиновой свечи
Если вы выбрали этот вариант изолирования своих окон, следует знать, как это правильно сделать. Нужно взять парафин или частицы свечи и расплавить их на водяной бане. Затем наберите в шприц и поместите этот материал в стыки и щели.
Главным преимуществом парафина является тот факт, что он способен быстро затвердевать и хорошо изолировать сквозняки.
Какие еще существуют способы и что следует знать
Чтобы заклеить свои окна, можно выбрать не только перечисленные выше материалы. Можно использовать покупные средства, например теплосберегающую пленку, которая может приклеиваться к стеклопакету, скотчу, или уплотнитель, который имеет клейкую основу.
Но следует помнить, что перед изолированием окон нужно тщательно их помыть.
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