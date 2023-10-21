Як вибрати обігрівач у квартиру в 2023 році та скільки вони коштують

Дівчина радіє теплу від масляного обігрівача. Фото: kh.vgorode.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні починається опалювальний сезон, який за прогнозами багатьох експертів може бути ще складнішим для нашої країни ніж попередній. Навіть у довоєнні роки, через зношеність інфраструктури, не у всіх українських будинках було однаково тепло. Російська агресія та удари по енергетичним об'єктам сильно ускладнили життя простих українців. І хоча українці сумлінно ставляться до економії електроенергії у такі важкі для країни часи, все ж іноді без обігрівача просто не обійтись, особливо для сімей з маленькими дітьми.

Новини.LIVE розповідають, як вибрати обігрівач у квартиру, які їх види існують, та скільки вони коштують. Також ми радимо не нехтувати порадами влади щодо економії енергії, щоб не перевантажувати електричну інфраструктуру країни.

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Які бувають обігрівачі

Ще кілька десятків років тому масляні обігрівачі мали не так багато альтернатив. Сьогоднішній асортимент електричних обігрівачів вражає різноманітністю. Серед різноманітних опалювальних пристроїв на ринку України найпопулярнішими моделями є:

керамічні панелі;

масляні радіатори;

електричні конвектори;

тепловентилятори;

інфрачервоні обігрівачі;

Сучасні обігрівачі можуть забезпечити комфортні умови у приміщенні, зберігаючи при цьому надійність та ефективну економію енергії. Вам лише потрібно вибрати з численних моделей той обігрівач, який найкраще відповідає вашим потребам та бюджету.

Керамічні панелі

Керамічні обігрівальні панелі є сучасним типом електричного опалення, заснований на використанні інфрачервоного випромінювання. Ці панелі складаються з керамічної поверхні, нагрівального елемента та захисного корпусу. Керамічна поверхня рівномірно розподіляє тепло, а нагрівальний елемент забезпечує необхідну потужність обігріву.

При цьому вони поєднують у собі інфрачервоний та конвективний методи обігріву. Інфрачервоні промені гріють найближчі об'єкти, тоді як конвективне опалення піднімає температуру навколишнього повітря. Ці два режими можуть використовуватися як окремо, так і одночасно. Інфрачервоне опалення при цьому не поглинає кисень та забезпечує економічне електроспоживання. Навіть після вимкнення керамічна панель зберігає тепло на тривалий час.

Втім, варто зазначити, що керамічні панелі характеризуються високою крихкістю і не витримують ударів. Крім того, зазвичай потужності цих пристроїв замало повноцінного опалення приміщення, їх використання обмежується роллю додаткового джерела тепла. Потужність керамічних панелей варіюється від 250 до 2000 Вт.

Скільки коштують: середня ціна на керамічні панелі в Україні 2500 — 4000 грн. Хоча існують моделі, ціна яких більше 10 тисяч гривень. Ціни на обігрівачі ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості — Hotline.ua.

Ціни на керамічні панелі. Фото: Hotline

Масляні радіатори

Масляні обігрівачі широко використовуються в побутових умовах та купуються для опалення різних місць, включаючи квартири, офіси та дачі. Ці пристрої зазвичай мають потужність у межах 1,0 – 2,5 кВт. Принцип роботи масляних обігрівачів полягає в тому, що нагрівальні елементи занурені в мінеральну олію, якою наповнюється пристрій. ТЕНи (нагрівачі) нагріваються і передають тепло маслу, яке, у свою чергу, віддає це тепло на зовнішню поверхню. Тепле повітря потім поширюється приміщення завдяки природної конвекції. Швидкість та інтенсивність нагрівання повністю залежать від конструкції радіатора та його потужності.

Серед недоліків масляних обігрівачів слід зазначити кілька аспектів. По-перше, вони не нагріваються так швидко, як інші типи обігрівачів. По-друге, масляні обігрівачі зазвичай споживають більше електроенергії, порівняно з іншими видами обігрівачів. І, по-третє, вони можуть бути досить важкими, що ускладнює їхнє перенесення і переміщення з одного місця в інше.

Скільки коштують: середня ціна на масляні радіатори в Україні 1500-3000 грн.

Ціни на масляні радіатори. Фото: Hotline

Електричні конвектори

Конвектори працюють за принципом нагрівання повітря у нагрівального елемента та його подальшого підйому вгору. Охолоджене повітря замінюється теплим, створюючи природну конвекцію. Усередині електричного конвектора знаходиться нагрівальний елемент, що нагріває повітря. Нагріте повітря, піднімається вгору, а на його місце приходить холодне повітря. Таким чином відбувається природна циркуляція, яка забезпечує рівномірний розподіл тепла по всьому приміщенню.

Конвектори мають низку переваг. По-перше, вони забезпечують швидке нагрівання повітря в приміщенні. По-друге, конвектори мають високу ефективність, що означає, що вони споживають менше електроенергії в порівнянні з іншими видами обігрівачів. Третя перевага пов'язана з безпекою, оскільки конвектори оснащені закритим нагрівальним елементом, який не нагрівається до дуже високої температури, роблячи їх безпечними для використання у квартирах.

Скільки коштують: середня ціна на електричні конвектори в Україні 2000 — 3000 грн. Втім існують як ультрабюджетні моделі до 1000 гривень, так і досить дорогі — більше 10 тисяч гривень.

Ціни на електричні конвектори. Фото: Hotline

Тепловентилятори

Один з найпопулярніших методів забезпечення додаткового опалення в житлових будинках або офісах, яки нерідко називають "дуйкою". Цей прилад використовує розігріту спіраль та вентилятор для рівномірного розподілу тепла у приміщенні. Зазвичай потужність таких пристроїв становить приблизно 2-2,5 кВт. Незважаючи на компактні розміри, такі обігрівачі швидко гріють кімнату, та добре розподіляють повітря приміщенням.

Серед недоліків тепловентиляторів можна назвати кілька аспектів. По-перше, вентилятор створює шум навіть у дорогих моделей. Крім того, пил з повітря може осідати на спіралі та викликати неприємний запах. Крім того, тепловентилятори при роботі активно спалюють кисень, а також споживають досить багато електроенергії.

Скільки коштують: середня ціна на тепловентилятори в Україні 500 — 1000 грн.

Ціни на тепловентилятори. Фото: Hotline

Інфрачервоні обігрівачі

Інфрачервоні обігрівачі є досить економічним пристроєм. Він обігріває не повітря, а об'єкти та предмети, що знаходяться поблизу. Ефект тепла від інфрачервоного обігрівача схожий на те, що дає сонячне випромінювання, і тому цей тип обігрівача ідеально підходить для локального обігріву. Прикладами такого використання можуть бути відкриті майданчики, альтанки та тераси у ресторанах.

Тим не менш, це може стати недоліком в холодний час, оскільки для підтримки комфортної температури доведеться постійно перебувати в межах променів інфрачервоного обігрівача.

Скільки коштують: середня ціна на інфрачервоні обігрівачі в Україні 4500 — 6000 грн.

Ціни на інфрачервоні обігрівачі. Фото: Hotline

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