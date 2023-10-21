Как выбрать обогреватель в квартиру в 2023 году и сколько они стоят

Девушка радуется теплому от масляного обогревателя. Фото: kh.vgorode.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине начинается отопительный сезон, который по прогнозам многих экспертов может быть еще сложнее нашей страны, чем предыдущий. Даже в довоенные годы, из-за износа инфраструктуры, не во всех украинских домах было одинаково тепло. Российская агрессия и удары по энергетическим объектам сильно усложнили жизнь простых украинцев. И хотя украинцы добросовестно относятся к экономии электроэнергии в столь трудные для страны времена, все же иногда без обогревателя просто не обойтись, особенно для семей с маленькими детьми.

Новини.LIVE рассказывают, как выбрать обогреватель в квартиру, какие их виды существуют и сколько они стоят. Также мы советуем не пренебрегать советами властей по экономии энергии, чтобы не перегружать электрическую инфраструктуру страны.

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Какие бывают обогреватели

Еще несколько десятков лет назад маслянные обогреватели имели не так много альтернатив. Сегодняшний ассортимент электрических обогревателей поражает разнообразием. Среди разнообразных отопительных устройств на рынке Украины наиболее популярными моделями являются:

керамические панели;

масляные радиаторы;

электрические конвекторы;

тепловентиляторы;

инфракрасные обогреватели;

Современные обогреватели могут обеспечить комфортные условия в помещении, сохраняя при этом надежность и эффективную экономию энергии. Вам только нужно выбрать из многочисленных моделей тот обогреватель, который лучше всего отвечает вашим потребностям и бюджету.

Керамические панели

Керамические отопительные панели являются современным типом электрического отопления, основанный на использовании инфракрасного излучения. Эти панели состоят из керамической поверхности, нагревательного элемента и защитного корпуса. Керамическая поверхность равномерно распределяет тепло, а нагревательный элемент обеспечивает требуемую мощность обогрева.

При этом они сочетают в себе инфракрасный и конвективный метод обогрева. Инфракрасные лучи греют ближайшие объекты, в то время как конвективное отопление поднимает температуру окружающего воздуха. Эти два режима могут использоваться как по отдельности, так и одновременно. Инфракрасное отопление не поглощает кислород и обеспечивает экономичное электропотребление. Даже после выключения керамическая панель сохраняет тепло на длительное время.

Впрочем, следует отметить, что керамические панели характеризуются высокой хрупкостью и не выдерживают ударов. Кроме того, обычно мощности этих устройств мало полноценного отопления помещения, их использование ограничивается ролью дополнительного источника тепла. Мощность керамических панелей варьируется от 250 до 2000 Вт.

Сколько стоят: средняя цена на керамические панели в Украине 2500 – 4000 грн. Хотя существуют модели, цена которых больше 10 тысяч гривен. Цены на обогреватели мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости – Hotline.ua.

Цены на керамические панели. Фото: Hotline

Масляные радиаторы

Масляные обогреватели широко используются в бытовых условиях и покупаются для отопления разных мест, включая квартиры, офисы и дачи. Эти устройства обычно имеют мощность в пределах 1,0 – 2,5 кВт. Принцип работы масляных обогревателей состоит в том, что нагревательные элементы погружены в минеральное масло, которым наполняется устройство. ТЭНы (нагреватели) нагреваются и передают тепло маслу, которое, в свою очередь, отдает это тепло на наружную поверхность. Теплый воздух затем распространяется помещение благодаря естественной конвекции. Скорость и интенсивность нагрева полностью зависят от конструкции радиатора и его мощности.

Среди недостатков масляных обогревателей следует отметить несколько аспектов. Во-первых, они не нагреваются так быстро, как другие типы обогревателей. Во-вторых, масляные обогреватели обычно потребляют больше электроэнергии по сравнению с другими видами обогревателей. И, в-третьих, они могут быть достаточно тяжелыми, что усложняет их перенос и перемещение из одного места в другое.

Сколько стоит: средняя цена на масляные радиаторы в Украине 1500-3000 грн.

Цены на масляные радиаторы. Фото: Hotline

Электрические конвекторы

Конвекторы работают по принципу нагрева воздуха у нагревательного элемента и его дальнейшему подъему вверх. Охлажденный воздух заменяется теплым, создавая естественную конвекцию. Внутри электрического конвектора находится нагревательный элемент, нагревающий воздух. Нагретый воздух поднимается вверх, а на его место приходит холодный воздух. Таким образом, происходит естественная циркуляция, которая обеспечивает равномерное распределение тепла по всему помещению.

Конвекторы обладают рядом преимуществ. Во-первых, они обеспечивают быстрый нагрев воздуха в помещении. Во-вторых, конвекторы обладают высокой эффективностью, что означает, что они потребляют меньше электроэнергии по сравнению с другими видами обогревателей. Третье преимущество связано с безопасностью, поскольку конвекторы оснащены закрытым нагревательным элементом, который не нагревается до слишком высокой температуры, что делает их безопасными для использования в квартирах.

Сколько стоят: средняя цена на электрические конвекторы в Украине 2000-3000 грн. Впрочем, существуют как ультрабюджетные модели до 1000 гривен, так и достаточно дорогие — более 10 тысяч гривен.

Цены на электрические конвекторы. Фото: Hotline

Тепловентиляторы

Один из самых популярных методов обеспечения дополнительного отопления в жилых домах или офисах, которые нередко называют "дуйкой". Этот прибор использует разогретую спираль и вентилятор для равномерного распределения тепла в помещении. Обычно мощность таких устройств составляет около 2-2,5 кВт. Несмотря на компактные размеры, такие обогреватели быстро греют комнату и хорошо распределяют воздух помещением.

Среди недостатков тепловентиляторов можно выделить несколько аспектов. Во-первых, вентилятор создает шум даже у дорогих моделей. Кроме того, пыль из воздуха может оседать на спирали и вызывать неприятный запах. Кроме того, тепловентиляторы при работе активно сжигают кислород, а также потребляют достаточно много электроэнергии.

Сколько стоят: средняя цена на тепловентиляторы в Украине 500 – 1000 грн.

Цены на тепловентиляторы. Фото: Hotline

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели являются достаточно экономичным устройством. Он обогревает не воздух, а находящиеся поблизости объекты и предметы. Эффект тепла от инфракрасного обогревателя похож на то, что дает солнечное излучение, поэтому этот тип обогревателя идеально подходит для локального обогрева. Примерами такого использования могут служить открытые площадки, беседки и террасы в ресторанах.

Тем не менее, это может стать недостатком в холодное время, поскольку для поддержания комфортной температуры придется постоянно находиться в пределах лучей инфракрасного обогревателя.

Сколько стоят: средняя цена на инфракрасные обогреватели в Украине 4500 – 6000 грн.

Цены на инфракрасные обогреватели. Фото: Hotline

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