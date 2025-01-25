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Бюрократія проти бізнесу в боротьбі за інвестиції

25 січня 2025 06:09
Юлія Потапова - Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу
Юлія Потапова
Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу
Інвестування в Україну — з якими викликами зіштовхується бізнес
Колаж Новини.LIVE
Юлія Потапова - Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу
Юлія Потапова
Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу

Український ринок праці сьогодні нагадує складний лабіринт для іноземних інвесторів. Непередбачуване трудове законодавство, бюрократичні перешкоди та постійний відтік кваліфікованих кадрів створюють серйозні виклики для бізнесу. Наприклад з моєї практики, у 2020 році великий міжнародний ритейлер був змушений адаптувати свої кадрові політики через зміни в законодавстві щодо дистанційної роботи, що потребувало значних інвестицій у юристів та перенавчання HR-фахівців. 

За останніми даними Асоціації IT Ukraine, у 2023 році понад 20% українських IT-спеціалістів працюють віддалено на іноземні компанії, не будучи офіційно працевлаштованими в Україні. Це створює додатковий тиск на локальний ринок праці та податкову систему.

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Масштаб проблеми

За даними Європейської Бізнес-Асоціації, 68% компаній-членів називають трудове законодавство головним бар'єром для розвитку. Розгляд звичайного трудового спору в Україні триває до пів року — вдвічі довше, ніж у країнах ЄС. За статистикою Державної служби зайнятості, середній термін розгляду трудових спорів у 2024 році становить 167 днів. Іноземний бізнес особливо страждає від складності процедур звільнення працівників та надмірної бюрократії при оформленні договорів. 

Відтік талантів

Особливо гостро стоїть питання втрати кваліфікованих спеціалістів. За даними дослідження Work.ua за грудень 2024 року, 43% українських працівників розглядають можливість працевлаштування за кордоном у найближчі 12 місяців. У 2023 році понад 50% українських медсестер, які виїхали до Польщі, вирішили там залишитися через кращі умови праці та вищу заробітну плату.

Мовний бар'єр

До всього додається проблема комунікації. За даними Education First (EF EPI 2022), Україна займає 40 місце серед 111 країн за рівнем володіння англійською мовою. Це значно нижче, ніж у сусідній Польщі (47%) та Чехії (59%). Втім, деякі компанії активно розв'язують цю проблему — наприклад, SoftServe та EPAM інвестують у безкоштовні курси англійської мови для своїх працівників.

Шляхи вирішення

Законопроєкт №5388 "Про дерегуляцію трудових відносин" може стати важливим кроком уперед. За оцінками експертів Мінекономіки, його впровадження дозволить скоротити час на оформлення трудових відносин на 40% та зменшити адміністративні витрати бізнесу на 25%. Паралельно розвивається електронний документообіг через платформу "Дія", де планується інтеграція функцій укладання трудових договорів, та система Е-Трудова, яка дозволить відмовитися від паперових трудових книжок.

Міжнародний досвід

Естонія запровадила систему електронного резидентства для створення бізнесу та укладання договорів онлайн. За 2023 рік через цю систему було створено понад 20 000 нових компаній. У Німеччині діють державні програми перекваліфікації, де роботодавці отримують податкові пільги за участь у таких ініціативах. Ірландська програма EIIS допомогла залучити такі компанії як Google та Facebook, а польські спеціальні економічні зони (SEZ) надають податкові пільги компаніям, що інвестують у розвиток місцевої робочої сили. У 2023 році німецька програма допомогла перекваліфікувати понад 150 000 працівників.

інвестиції Україна бізнес ринок праці бюрократія

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