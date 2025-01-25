Инвестирование в Украину — с какими вызовами сталкивается бизнес

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Юлия Потапова Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала

Украинский рынок труда сегодня напоминает сложный лабиринт для иностранных инвесторов. Непредсказуемое трудовое законодательство, бюрократические препятствия и постоянный отток квалифицированных кадров создают серьезные вызовы для бизнеса. Например, из моей практики, в 2020 году крупный международный ритейлер был вынужден адаптировать свои кадровые политики из-за изменений в законодательстве о дистанционной работе, что потребовало значительных инвестиций в юристов и переобучения HR-специалистов.

По последним данным Ассоциации IT Ukraine, в 2023 году более 20% украинских IT-специалистов работают удаленно на иностранные компании, не будучи официально трудоустроенными в Украине. Это создает дополнительное давление на локальный рынок труда и налоговую систему.

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Масштаб проблемы

По данным Европейской Бизнес-Ассоциации, 68% компаний-членов называют трудовое законодательство главным барьером для развития. Рассмотрение обычного трудового спора в Украине длится до полугода — вдвое дольше, чем в странах ЕС. По статистике Государственной службы занятости, средний срок рассмотрения трудовых споров в 2024 году составляет 167 дней. Иностранный бизнес особенно страдает от сложности процедур увольнения работников и чрезмерной бюрократии при оформлении договоров.

Отток талантов

Особенно остро стоит вопрос потери квалифицированных специалистов. По данным исследования Work.ua за декабрь 2024 года, 43% украинских работников рассматривают возможность трудоустройства за границей в ближайшие 12 месяцев. В 2023 году более 50% украинских медсестер, которые уехали в Польшу, решили там остаться из-за лучших условий труда и более высокой заработной платы.

Языковой барьер

Ко всему добавляется проблема коммуникации. По данным Education First (EF EPI 2022), Украина занимает 40 место среди 111 стран по уровню владения английским языком. Это значительно ниже, чем в соседней Польше (47%) и Чехии (59%). Впрочем, некоторые компании активно решают эту проблему — например, SoftServe и EPAM инвестируют в бесплатные курсы английского языка для своих сотрудников.

Пути решения

Законопроект №5388 "О дерегуляции трудовых отношений" может стать важным шагом вперед. По оценкам экспертов Минэкономики, его внедрение позволит сократить время на оформление трудовых отношений на 40% и уменьшить административные расходы бизнеса на 25%. Параллельно развивается электронный документооборот через платформу "Дія", где планируется интеграция функций заключения трудовых договоров, и система Е-Трудова, которая позволит отказаться от бумажных трудовых книжек.

Международный опыт

Эстония ввела систему электронного резидентства для создания бизнеса и заключения договоров онлайн. За 2023 год через эту систему было создано более 20 000 новых компаний. В Германии действуют государственные программы переквалификации, где работодатели получают налоговые льготы за участие в таких инициативах. Ирландская программа EIIS помогла привлечь такие компании как Google и Facebook, а польские специальные экономические зоны (SEZ) предоставляют налоговые льготы компаниям, инвестирующим в развитие местной рабочей силы. В 2023 году немецкая программа помогла переквалифицировать более 150 000 работников.