Сенат США підготував санкції проти Росії, якщо вона не погодиться закінчити війну в Україні

Сенатор США Ліндсі Грем. Фото: The Hill

Група сенаторів на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем представили у вівторок двопартійний законопроєкт про введення американських санкцій проти РФ. Нові обмеження розроблені на той випадок, якщо Москва відмовиться вести переговори про мирну угоду, щоб закінчити війну Україні.

Про це повідомляє The Washington Times.

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Половина початкових співавторів законопроєкту в Сенаті порівну розділені між республіканцями та демократами, що свідчить про широку двопартійну підтримку (загалом у Сенаті 100 осіб, а 50 — виступили співавторами, з яких 25 — республіканці, ще 25 — демократи).

"Домінуюча точка зору в Сенаті США полягає в тому, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна повинні негайно припинитися і бути запобігнуті в майбутньому", — ідеться в спільній заяві сенаторів.

Законопроєкт Сенату США включатиме як первинні, так і вторинні санкції проти РФ і суб'єктів, які підтримують агресію Кремля проти України.

Санкції будуть введені за умови, якщо мирні переговори проваляться або ж угода буде досягнута, але порушена Росією. Це, зі свого боку, може дати деякі гарантії президенту України Володимиру Зеленському, який заявив, що хоче, щоб захист від нового вторгнення РФ було включено в угоду.

Серед заходів, які можуть бути реалізовані в разі ухвалення закону — 500% мито на імпортовані товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

"Вони завдають такого сильного удару не просто так", -- заявили сенатори, вказавши, що Росія порушувала минулі угоди, які уклала щодо суверенітету України.

Також у Сенаті висловили сподівання, що Трампу і його команді цього року вдасться припинити агресію РФ проти України, причому остаточно.

"Ми сподіваємося, що у 2025 році президент Трамп і його команда доб'ються того, чого світ не зміг досягти в минулому: остаточного припинення російської агресії проти України та забезпечення виживання вільної і демократичної України. Ці санкції проти Росії готові й отримають переважну двопартійну, двопалатну підтримку, якщо їх буде подано до Сенату і Палати представників для голосування", — заявили вони.

Нагадаємо, у понеділок 31 березня Трамп заявив, що хоче, щоб Путін таки уклав угоду про закінчення війни в Україні. В іншому випадку, він знову повторив, що введе санкції на російську нафту.

Також ми писали, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Путін до 20 квітня повинен буде дотримуватися повного припинення вогню в Україні. Однак у разі, якщо він розчарує Трампа, у Сенаті США є законопроєкт про "страшні" санкції проти РФ. Заява Стубба прозвучала після того, як він провів зустріч із Дональдом Трампом.