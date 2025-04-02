Сенат США подготовил санкции против России, если она не согласится закончить войну в Украине

Сенатор США Линдси Грэм. Фото: The Hill

Группа сенаторов во главе с республиканцем Линдси Гремом и демократом Ричардом Блюменталем представили во вторник двухпартийный законопроект о введении американских санкций против РФ. Новые ограничения разработаны на тот случай, если Москва откажется вести переговоры о мирном соглашении, чтобы закончить войну в Украине.

Об этом сообщает The Washington Times.

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Половина первоначальных соавторов законопроекта в Сенате поровну разделены между республиканцами и демократами, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке (всего в Сенате 100 человек, а 50 — выступили соавторами, из которых 25 — республиканцы, еще 25 — демократы).

"Доминирующая точка зрения в Сенате США заключается в том, что Россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия Путина должны немедленно прекратиться и быть предотвращены в будущем", — говорится в совместном заявлении сенаторов.

Законопроект Сената США будет включать как первичные, так и вторичные санкции против РФ и субъектов, которые поддерживают агрессию Кремля против Украины.

Санкции будут введены при условии, если мирные переговоры провалятся или же сделка будет достигнута, но нарушена Россией. Это в свою очередь, может дать некоторые гарантии президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что хочет, чтобы защита от нового вторжения РФ была включена в сделку.

Среди мер, которые могут быть реализованы в случае принятия закона — 500% пошлина на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

"Они наносят такой сильный удар не просто так", — заявили сенаторы, указав, что Россия нарушала прошлые соглашения, которые заключила в отношении суверенитета Украины .

Также в Сенате выразили надежду, что Трампу и его команде в этом году удастся прекратить агрессию РФ против Украины, причем окончательно.

"Мы надеемся, что в 2025 году президент Трамп и его команда добьются того, чего мир не смог достичь в прошлом: окончательного прекращения российской агрессии против Украины и обеспечения выживаемости свободной и демократической Украины. Эти санкции против России готовы и получат подавляющую двухпартийную, двухпалатную поддержку, если будут представлены в Сенат и Палату представителей для голосования", — заявили они.

Напомним, в понедельник 31 марта Трамп заявил, что хочет, чтобы Путин все-таки заключил сделку об окончании войны в Украине. В ином случае, он вновь повторил, что введет санкции на российскую нефть.

Также мы писали, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Путин к 20 апреля должен будет придерживаться полного прекращения огня в Украине. Однако в случае, если он разочарует Трампа, в Сенате США есть законопроект о "страшных" санкциях против РФ. Заявление Стубба прозвучало после того, как он провел встречу с Дональдом Трампом.