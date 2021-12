Названо найкращу добавку, що відбиває тягу до солодкого

Непереборна тяга до солодкого може бути серйозною перешкодою на шляху до схуднення. Є декілька способів, щоб її послабити. Так, магній – одна з найкращих добавок, яка може в цьому допомогти.

Про це повідомляє Eat This, Not That.

Чим корисний магній

Магній – важливий мінерал, який не виробляється людським організмом і міститься лише у певних продуктах та добавках. Він необхідний для людського організму.

Так, магній корисний для регулювання кров'яного тиску, розвитку кісток та підтримки регулярних скорочень м'язів та серцевого ритму. Нудота, слабкість або блювання є ознакою того, що організму бракує магнію.

Як добавки з магнієм допомагають знизити потяг до цукру

Однією з відомих переваг магнію є його здатність пригнічувати потяг до цукру. Як свідчать дослідження, люди з дефіцитом магнію можуть відчувати потяг до шоколаду більше, ніж зазвичай, оскільки він багатий на магній.

Також відомо, що магній допомагає регулювати рівень цукру в крові, що може допомогти в разі потягу до цукру та відчуття ситості після їжі.

Джерела магнію

Найкращими природними джерелами магнію є шпинат, мангольд, гарбузове насіння, мигдальна олія та атлантична скумбрія. Також у меншій кількості він є у курці, грецькому йогурті, коричневому рисі, пшеничному хлібі та бобах.

У разі дефіциту магнію або непереборного відчуття потягу до цукру, корисно буде не тільки їсти більше цих продуктів, але й купити добавку магнію.

Варто зазначити, що добавку магнію краще не поєднувати з прийомом деяких ліків. Тому, якщо ви вже приймаєте певні ліки, перш ніж почати застосовувати магній, варто проконсультуватися з лікарем.

