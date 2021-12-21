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Названо найкращу добавку, що відбиває тягу до солодкого

Здоров'я
22 грудня 03:50
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Люди з дефіцитом цієї добавки можуть відчувати потяг до шоколаду більше, ніж зазвичай
Названо найкращу добавку, що відбиває тягу до солодкого

Непереборна тяга до солодкого може бути серйозною перешкодою на шляху до схуднення. Є декілька способів, щоб її послабити. Так, магній – одна з найкращих добавок, яка може в цьому допомогти.

Про це повідомляє Eat This, Not That.

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Чим корисний магній

Магній – важливий мінерал, який не виробляється людським організмом і міститься лише у певних продуктах та добавках. Він необхідний для людського організму.

Так, магній корисний для регулювання кров'яного тиску, розвитку кісток та підтримки регулярних скорочень м'язів та серцевого ритму. Нудота, слабкість або блювання є ознакою того, що організму бракує магнію.

Як добавки з магнієм допомагають знизити потяг до цукру

Однією з відомих переваг магнію є його здатність пригнічувати потяг до цукру. Як свідчать дослідження, люди з дефіцитом магнію можуть відчувати потяг до шоколаду більше, ніж зазвичай, оскільки він багатий на магній.

Також відомо, що магній допомагає регулювати рівень цукру в крові, що може допомогти в разі потягу до цукру та відчуття ситості після їжі.

Джерела магнію

Найкращими природними джерелами магнію є шпинат, мангольд, гарбузове насіння, мигдальна олія та атлантична скумбрія. Також у меншій кількості він є у курці, грецькому йогурті, коричневому рисі, пшеничному хлібі та бобах.

У разі дефіциту магнію або непереборного відчуття потягу до цукру, корисно буде не тільки їсти більше цих продуктів, але й купити добавку магнію.

Варто зазначити, що добавку магнію краще не поєднувати з прийомом деяких ліків. Тому, якщо ви вже приймаєте певні ліки, перш ніж почати застосовувати магній, варто проконсультуватися з лікарем.

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Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
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харчування самопочуття здоров'я
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