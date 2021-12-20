Названо ліки, які не можна приймати з Парацетамолом

Парацетамол – одні із найпопулярніших і найпоширеніших ліків. Його приймають для полегшення болю при незначних травмах, а також використовують, щоб зменшити симптоми застуди. Однак, як і з усіма ліками, до нього слід ставитись з обережністю.

Про це повідомляє Express.

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Зазначається, що передозування Парацетамолом може бути неприємним і небезпечним. Також не варто змішувати його з іншими ліками.

З якими ліками не варто поєднувати Парацетамол

Так, не потрібно приймати Парацетамол, якщо ви також приймаєте Варфарин, що розріджує кров. Річ у тім, що у разі частого приймання Парацетамол може збільшити ризик кровотечі.

Краще також не застосовувати Парацетамол одночасно з ліками від епілепсії та туберкульозу.

Є також певні застереження і щодо лікувальних трав. Зокрема, якщо ви приймаєте звіробій як засіб від депресії, рекомендується проконсультуватися з терапевтом або фармацевтом. У цьому випадку може знадобитися зменшити дозу Парацетамолу.

Загалом з лікарем варто консультуватися за будь-яких сумнівів. Інші обставини, за яких слід проконсультуватися з лікарем, – це алергічна реакція на Парацетамол.

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