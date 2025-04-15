Військові частини не хотіли брати на службу — рішення суду

Працівник ТЦК з військовозобов'язаним. Ілюстративне фото: Телеграф

У Житомирській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він пояснив, що його вже не раз доставляли до ТЦК, де відмовлялися брати на службу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вересні військовозобов’язаного визнали придатним до мобілізації та вручили повістку, але він не з'явився до ТЦК. Під час суду чоловік визнав провину та пояснив, що протягом 2022-2023 років його неодноразово викликали працівники ТЦК та доправляли до військових частин, де чоловіка "відмовлялися брати".

За словами військовозобов'язаного, він доглядає за батьком, який має другу групу інвалідності, тому відмовився від мобілізації. Водночас військком підтвердив неодноразове прибуття чоловіка до ТЦК.

Рішення суду

Однак суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Нагадаємо, на Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації, "бо боявся".

А на Одещині покарали військового, який втік зі служби через сімейні обставини.